Aldi kündigt neue Produkte an – Kunden laufen sofort Sturm

Aldi hat ein paar Neuigkeiten bekannt gegeben. Auf seiner Facebookseite kündigt der Discounter sieben verschiedene neue Produkte an. Ein Detail verwundert dabei allerdings.

Aldi-Kunden laufen daraufhin sofort Sturm – und regen damit noch weitere Diskussionen rund um den Supermarkt an.

Aldi hat dieses Detail wohl übersehen

„NEU NEU NEU im April! Wir haben wieder einige neue Artikel für euch! Habt ihr schon etwas davon entdeckt?“, schreibt Aldi Süd auf seiner Facebookseite. Aber ein Detail verwundert. Eigentlich bereiten sich ja alle bereits auf den Mai vor. Warum stellt der Discounter also am 28. April neue Produkte für den April vor? „Der April ist fast vorbei, würde lieber wissen, was es neues im Mai gibt!“, schreibt ein User.

Trotzdem bewirbt Aldi Süd Schokolade, Bio Hummus, Premium Törtchen, Aperitiv-Bitter alkoholfrei, veganen Aufschnitt, Mandel-Vanille Creme und Donau-Welle sowie Energy-Drinks. So richtig reagieren die Kunden aber nicht auf die neuen Angebote, sondern nutzen den Beitrag, um Verbesserungsvorschläge in anderen Bereichen zu geben.

Davon sind Aldi-Kunden genervt

Einige Aldi-Filialen verfügen jetzt über sogenannte „Doppelkassen“. Diese machen es nun möglich, dass ein Kassierer gleich zwei Kunden auf einmal bedienen kann. Nachdem das Konzept bereits im Januar 2023 vorgestellt wurde, gibt es das jetzt auch in einigen Aldi-Süd-Filialen (wir berichteten darüber hier).

Ein Kunde geht genau auf diese Neuerung ein. „Doppelkassen bei Aldi. Leute, das ist der letzte Scheiß. Wenn man vorne steht, dann wird man von Einkaufswagen, die an die 2. Mulde wollen, angerempelt. Wirklich gut kommt man an die Mulde zum einladen so oder so nicht. Alles ist viel zu eng gestaltet. Das neue Einkaufserlebnis bei Aldi: Gehe mit Schmerzen nach Hause, dann erinnerst du dich an uns“, klagt der Kunde.

Andere Kunden fehlt es an ausreichend Produkten. „Ich wäre schon froh, wenn es einfach nicht ständig leere Regale gäbe, da fehlen wochenlang bestimmte Produkte“, schreibt eine Kundin.

Auch dieser Kunde klagt über dasselbe Problem: „In „unserem“ Aldi stellen wir seit ein paar Wochen fest, dass einige Regale leer sind und dass aktuelle Angebote wie (Schlagsahne) nicht vorrätig sind. Auf Nachfrage beim Personal heißt es: Wurde bestellt aber nicht geliefert.“