Lidl auf Mallorca: Deutsche Kunden müssen sich umstellen – doch es schont den Geldbeutel

Die Ballermann-Saison 2024 ist längst eröffnet! Neben dem einen oder anderen Kaltgetränk schadet aber sicherlich auch eine gute Grundlage aus fester Nahrung nicht.

Wenn man dafür selbst den Kochlöffel schwingen möchte, wird ein Besuch in einem Discounter an der Playa nicht ausbleiben. Glücklicherweise sind auch auf Mallorca mehrere Lidl-Filialen zu finden. Während des Einkaufs sticht unserer Redaktion allerdings ein Detail direkt ins Auge.

Lidl auf Mallorca: Hier geht keiner hungrig nach Hause

Auf Mallorca wird ganz offensichtlich groß gedacht. Und diese Aussage soll nicht etwa auf Träume und Vorstellungen zutreffen – sie beschreibt vielmehr das Sortiment in den Lidl-Filialen auf der Insel. Von wegen 250 Gramm oder 300 Gramm Fleisch: Auf der spanischen Urlaubsinsel startet beispielsweise die Packung Hackfleisch erst bei 500 Gramm.

Viel öfter greifen die einheimischen Kunden aber offenbar direkt zur 1-Kilo-Portion. Entweder, weil Zuhause eine ganze Rasselbande mit knurrendem Magen wartet, oder aber um länger die Stunden in der Sonne genießen zu können und nicht ständig für Nachschub in den nächsten Discounter düsen zu müssen.

Lidl auf Mallorca ist auch für den kleinen Geldbeutel geeignet

Gleiches gilt auch im Regal der Saucen. Die flüssige Komponente der allseits beliebten spanischen Paella lässt sich hier zum Beispiel ganz leicht in einem Tetrapak kaufen. Doch wer hätte es gedacht: Während Saucen in Deutschland meist in 250 Milliliter abgefüllt sind, findet man sie hier direkt in der Variante eines halben Liters oder gar kompletten Liters. Den gibt es übrigens bereits für ein paar Centbeträge.

Um das Essensmenü mit einem Glas Rotwein abzurunden, ist auch in den Lidl-Filialen vor Ort gesorgt. Allerdings lautet auch hier das Motto: Mehr ist mehr! Das alkoholhaltige Getränk ist im fünf Liter Kanister gelagert. Nicht gerade ansehnlich, doch für etwas mehr als fünf Euro ein wahres Schnäppchen.

Dem XXL-Festmahl für den kleinen Geldbeutel steht auf Mallorca also absolut nichts im Wege – es sei denn, man kann nicht in großen Mengen kochen, geschweige denn sie komplett verspeisen. Doch selbst dann lassen sich sicherlich ganz schnell zahlreiche Gäste zum Dinner auf der Urlaubsinsel finden.