Aldi, Lidl und Co: Kunden wissen es oft nicht – wer vor Filialen diesen Fehler macht, muss zahlen

Kunden von Aldi, Lidl und Co. sollten jetzt besser weiterlesen – vor allem diejenigen, die ihren Supermarkt oder Discounter des Vertrauens regelmäßig mit dem Auto ansteuern.

Wer auf einen Parkplatz von Aldi, Lidl und Co. fährt, der muss sich an gewisse Regeln halten. Tust du dies nicht, dann musst du womöglich tief in die Tasche greifen – hohe Bußgelder drohen!

Aldi, Lidl und Co.: Auf den Parkplätzen gelten oft strenge Regeln

Das wissen wohl nur die wenigsten: Denn wer den Parkplatz eines Supermarkts oder Discounters anfährt, der geht auch einen Vertrag ein. Darauf macht jetzt die Verbraucherzentrale aufmerksam. Doch was bedeutet das konkret für die Kunden?

Sobald du den Parkplatz betrittst, akzeptierst du die Nutzungsbedingungen – und diese lassen Kunden häufig tief in die Tasche greifen! Die Strafen sind oft höher als im öffentlichen Straßenverkehr. Häufig übernehmen private Firmen die Überwachung der Parkplätze. Und die Bußgelder sind nicht ohne!

Kunden von Aldi, Lidl und Co. müssen nicht alles hinnehmen

Um eine saftige Strafe zu vermeiden, solltest du dich an die Parkplatzregeln halten. Du solltest deine Parkscheibe gut sichtbar an deiner Windschutzscheibe positionieren. Sollte es doch zu einer Strafe kommen, prüfe die Sachlage genau – und lege gegebenenfalls Einspruch ein. Wer rechtzeitig zahlt, der kann hohe Zusatzkosten vermeiden.

Doch alles hinnehmen, musst du auch nicht. Sind die Hinweise zu versteckt und die Bedingungen unklar, kannst du die Strafe anfechten. Wie die Verbraucherzentrale rät, solltest du schriftlich Widerspruch einlegen und am besten noch mit einem Foto belegen, dass die Nutzungsbedingungen nicht ausreichend kommuniziert wurden. Auf keinen Fall solltest du aber deine Rechnungen ignorieren – das könnte teuer werden! Also Augen auf bei deinem nächsten Besuch bei Aldi, Lidl und Co.!