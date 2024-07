Aldi und Lidl in NRW mit neuer Parkplatz-Regel – Kunden völlig von den Socken

Aldi und Lidl sind in erster Linie dafür bekannt, dass man dort seine Einkäufe erledigen kann. Wer die Discounter mit dem Auto anfährt, der braucht natürlich auch einen Parkplatz. Jetzt herrscht bei Aldi und Lidl in Düsseldorf (NRW) eine neue Regel – und die ist erfreulich für Anwohner.

Diese Nachricht löst Freude aus: Um die Parksituation für die Menschen in Düsseldorf (NRW), besonders in den Abendstunden und nachts, zu verbessern, geht die Landeshauptstadt neue Wege. In Kooperation mit den Supermarktketten Aldi Süd und Lidl kannst du dein Auto ab sofort auf ausgewählten Supermarktparkplätzen über Nacht abstellen – endlose Parkplatz-Suche, adieu!

Aldi und Lidl in NRW mit neuem Angebot

Das Konzept „Feierabend-Parken“, welches die Landeshauptstadt gemeinsam mit der Stadttochter Connected Mobility Düsseldorf (CMD) sowie „ampido“, Dienstleister für digitale Bewirtschaftung privater Stellplätze, entwickelt hat, ist „in Dimension und Umsetzung bundesweit bislang einmalig“, wie die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

Ab sofort kannst du das neue Angebot nutzen und einen Parkplatz per „ampido-App“ oder Website unter http://www.ampido.com/cmd1 buchen. Dabei bist du an die Betriebszeiten der Supermarkt-Filialen gebunden. In der Regel können die Feierabend-Parker – abhängig vom jeweilig genutzten Parkplatz – ab 18 Uhr/18.30 Uhr auf den Parkplatz fahren und müssen ihn morgens zwischen 6 Uhr/6.30 oder 7.30/8.30 Uhr wieder verlassen. Über Nacht sind die Parkplätze geschlossen. Doch kostenlos ist das Angebot nicht. Pro Nacht zahlst du 4 Euro. Die Monatsmiete beträgt 30 Euro.

Auf folgenden Supermarkt-Parkplätzen ist das neue Angebot „Feierabend-Parken“ verfügbar:

Aldi Süd Oberbilker Allee

Aldi Süd An der Piwipp

Aldi Süd Reisholzer Bahnstraße

Lidl Aachener Straße

Lidl Oberbilker Allee

Lidl Marler Straße

Lidl Hasselstraße

Lidl Bruchstraße

Rund 190 Parkplätze stehen insgesamt an den drei Aldi Süd- und fünf Lidl- Standorten für das „Feierabend-Parken“ zur Verfügung. Damit ist nun die Pilotphase gestartet. Bei positiver Entwicklung haben die Vertreter von Aldi Süd bereits signalisiert, dass sie in den nächsten Monaten weitere Standorte für das „Feierabend-Parken“ zur Verfügung stellen möchten, sodass zeitnah bis zu 400 Stellplätze zur Verfügung stehen werden.