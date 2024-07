Lidl zieht die Reißleine – für Kunden endet eine Ära

Lidl bietet längst nicht mehr nur Lebensmittel an. Die Non-Food-Abteilung des Discounters ist riesig, von Möbeln bis hin zu Küchenartikeln können Kunden in den Filialen und online zahlreiche Schnäppchen ergattern. Doch auch in Sachen Urlaub hat Lidl einiges zu bieten. Über das Reiseportal des Discounters können Kunden günstige Urlaube aller Art buchen. Ob Pauschalreisen, Städtetrip oder Last-Minute-Angebote, hier wurde jeder fündig.

Nach eigenen Angaben punktet das Reiseportal mit günstigen Preisen und einer sicheren Buchung. Damit soll nun Schluss sein. Nach deutschen Medienberichten geht die Ära von Lidl-Reisen noch dieses Jahr zu Ende.

Ein Ende von Lidl-Reisen

Der Handelsriese Lidl zieht sich aus der Reisebranche zurück, meldet die Fachzeitschrift „FVW“. Reiseproduzenten, die mit Lidl zusammenarbeiten, wurden nach Informationen des Fachmagazins darüber informiert, dass die Geschäftsbeziehung zum Jahresende ausläuft. Was steckt dahinter?

Der Grund für das Aus könnte das Ende von FTI Anfang Juni sein. Nach dem Aus des drittgrößten europäischen Reiseveranstalters waren nicht nur tausende Mitarbeiter, sondern auch viele Urlauber schockiert. Auch Lidl scheint von den Auswirkungen betroffen zu sein. Lidl-Reisen arbeitet mit vielen Veranstaltern zusammen. Ein wichtiger Partner davon war die FTI-Tochter Big Xtra, die mit der Muttergesellschaft in die Insolvenz ging.

+++ Lidl und Aldi: Große Änderung geplant – einige Kunden profitieren besonders +++

Der Discounter äußert sich auf Anfrage von „FVW“ nicht zum Ausstieg, dementiert ihn aber auch nicht. Lidl war 2006 in das Geschäft eingestiegen. Der Wettbewerb mit anderen Lebensmittelhändlern im Online-Reisegeschäft ist hart. Neben Aldi-Reisen bieten auch Rewe und Edeka ihren Kunden Urlaubsreisen an.

Der Rückzug erinnert an den Ausstieg eines anderen Handelskonzerns: Erst im vergangenen Jahr hatte Tchibo, der ebenfalls Reisen in seinen Filialen und im Internet verkaufte, seine Reisevermittlung eingestellt. Als Grund wurde ein zu geringes Wachstumspotenzial genannt. Die genauen Gründe für das Aus von Lidl-Reisen sind noch nicht bekannt.