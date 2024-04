Rewe: Mitarbeiterin packt aus – darum kauft sie selbst lieber bei Aldi und Lidl ein

Wenn man in einem Supermarkt arbeitet, liegt die Vermutung nahe, dass man auch seinen Wocheneinkauf in eben jenem Supermarkt verrichtet. Man kennt das Sortiment, weiß Bescheid über Preise und Angebote, hat ein kollegiales Verhältnis mit dem Personal an der Kasse – was will man mehr?

Im Social-Media-Forum „Reddit“ hat sich jedoch kürzlich eine Frau zu Wort gemeldet, die nach eigenen Angaben als stellvertretende Filialleiterin in einem Rewe arbeitet – und sie gibt ganz offen und ehrlich zu, lieber bei den Discounter-Konkurrenten Aldi oder Lidl einzukaufen. Warum das denn?

Rewe-Mitarbeiterin packt aus

Die Frau ist nach eigenen Angaben 25 Jahre alt und arbeitet in einer Rewe-Filiale in Baden-Württemberg. Auf Reddit nimmt sie am Format „AMA“ teil – das bedeutet „Ask Me Anything“, zu deutsch „Frag mich alles“. Nutzer können also ihre brennendsten Fragen rund um Rewe an die junge Frau richten.

Und da fällt laut „tz.de“ natürlich auch die oben bereits beschriebene Frage: Geht man als Rewe-Angestellte denn eigentlich auch bei seinem eigenen Arbeitgeber einkaufen? Vor allem als stellvertretende Filialleiterin?

Die Antwort beginnt zunächst unspektakulär. „Kaufe aus Bequemlichkeit paar Dinge dort“, schreibt sie. Wieso auch nicht? Wenn sie die Produkte ordnungsgemäß bezahlt, ist sie bei Rewe schließlich sicherlich so gerne gesehen wie jeder andere Kunde auch.

Rewe-Mitarbeiterin kauft lieber bei Aldi und Lidl

Aber dann wird es brisant – denn die Frau fügt hinzu: „Bevorzuge aber Aldi und Lidl, aufgrund der Preise.“ Oha! Kritisiert hier eine stellvertretende Rewe-Filialleiterin tatsächlich die Preise bei ihrem Arbeitgeber?

Die junge Frau führt aus: „Ich lebe vegan und bei Aldi/Lidl finde ich bessere Produkte für mich. Rewe hat eine tolle Auswahl an Vegan-Produkten, aber eher teuer.“

Sie bezieht sich also nur auf eine bestimmte Sorte an Produkten, die sie lieber bei der Konkurrenz kauft. Na immerhin. Da dürften die anderen Rewe-Kollegen wohl erstmal durchatmen.