Aldi in NRW: Ladendieb will sich aus Discounter schleichen – als eine Mitarbeiterin dazwischen geht, schlägt er zu

Ein Aldi-Kunde wird in einer Filiale in NRW handgreiflich! Er will sich heimlich aus dem Staub machen, als er von einer Mitarbeiterin aufgehalten wird.

Doch das passt dem Dieb aus NRW nicht und er schlägt zu – mitten ins Gesicht der Aldi-Mitarbeiterin.

Aldi in NRW: Mitarbeiterin will in seinen Rucksack schauern und kassiert Schlag ins Gesicht

Diebstahl bei einer Aldi-Filiale in NRW. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Ein 49-jähriger Mann wollte die Aldi-Filiale in Hagen-Wehringhausen klangheimlich mit Diebesgut im Gepäck verlassen. Als er gegen 17 Uhr an der Kasse des Discounters in der Wehringhauser Straße stand, gab er vor, nur für zwei Getränke bezahlen zu wollen. In Wirklichkeit hatte er jedoch weitere alkoholische Getränke in seinem Rucksack versteckt.

Eine 33-jährige Aldi-Mitarbeiterin hatte anscheinend einen Verdacht und bat den Mann, seinen Rucksack zu öffnen. Der hatte dazu offensichtlich keine Lust und schlug der Frau plötzlich mitten ins Gesicht. Dann wollte er flüchten.

Doch ein anderer Mitarbeiter konnte dem Dieb folgen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die konnten die gestohlenen Fläschchen im Rucksack des 49-Jährigen feststellen, die er aus der Aldi-Filiale entwendet hatte. Die Folge für den Mann war ein Strafverfahren wegen Diebstahls. (mbo)

