Aldi: Kundin sucht heißgeliebtes Produkt plötzlich vergeblich – Discounter reagiert sofort

Verzweifelte Suche bei Aldi! Eine Kundin durchsucht mehre Aldi-Filialen und weiß nicht mehr weiter.

Dieses Produkt gab es doch immer bei Aldi Süd, aber jetzt ist es nirgends mehr zu finden. Jetzt fragt sie direkt beim Discounter nach. Auf die Antwort muss sie nicht lange warten.

Eine Kundin vermisst schmerzlich eines ihrer Lieblingsprodukte bei Aldi. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Aldi: Kundin sucht geliebtes Produkt – „Kommt das wieder?“

„Ich suche seit Monaten ein Produkt, was ich bei euch immer gekauft hatte und finde es in keinem Aldi-Markt mehr“, schreibt die Kundin niedergeschlagen auf der offiziellen Facebook-Seite von Aldi Süd. Bei dem vermissten Produkt handelt es sich um den Chai Latte mit Vanille und Zimt. Den „gab es immer in der Kaffee- und Cappuccino-Abteilung“, so die verwirrte Kundin. Sie hat nur eine wichtige Frage an den Discounter: „Kommt das wieder?“

Aldi Süd reagiert auf die Anfrage, doch zunächst gibt es ein kleines Missverständnis. Das Social Media-Team von Aldi denkt nämlich zuerst an die Expressi-Kapseln, die es nur noch zu bestimmten Aktionen in den Filialen gibt. Doch die meint die Kundin nicht, sondern die Cappuccino Dose. Die Reaktion darauf dürfte sie allerdings enttäuschen.

„Den Cappuccino bieten wir in einer wechselnden Sortierung an und daher kann es leider passieren, dass er in einigen Filialen schneller ausverkauft ist“, antwortet Aldi Süd. Allerdings gibt es noch etwas Hoffnung für die enttäuscht Kundin. Ein Mitarbeiter des Teams ist sich „sicher“, dass es das gewünschte Produkt bald wieder geben wird. (mbo)