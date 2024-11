„Aktenzeichen xy“: Mitten in NRW-Fall unterbricht das ZDF plötzlich die Sendung – der Grund erschüttert

Eigentlich sollte am Mittwochabend (6. November) bei „Aktenzeichen xy“ im ZDF ein alter Kriminalfall aus Köln aufgerollt werden. Es geht um den brutalen Angriff auf Andrea Weltzer (+28) am 7. Januar 1992 – eine tödliche Attacke auf offener Straße in der NRW-Metropole, die bis heute nicht aufgeklärt werden konnte.

Nach über 32 Jahren hoffen die Ermittler, dass sich endlich zwei Zeugen aus dem näheren Umfeld der Getöteten melden. Beide sind nach dem Tod der 28-Jährigen untergetaucht. Bevor ein Ermittler bei „Aktenzeichen xy“ allerdings zu Wort kommen konnte, wurde das Programm im ZDF plötzlich unterbrochen – aus sehr aktuellen Anlass.

„Aktenzeichen xy“ aus NRW: ZDF-Sendung unterbrochen

Rudi Cerne unterbrach die ZDF-Sendung nach den schockierenden Szenen vor einem Austausch mit Kriminalhauptkommissar Markus Weber von der Polizei Köln. „Wir unterbrechen aus gegebenem Anlass kurz unsere Sendung“, so der ZDF-Moderator, denn: „Im politischen Berlin tut sich einiges.“

Wenige Sekunden später meldet sich Philip Wortmann zu einer Sondersendung: „Wenn sie uns jetzt im ZDF-Hauptprogramm zuschalten, dann sagen wir an dieser Stelle auch nochmal: einen schönen guten Abend“, so der ZDF-Moderator gegen 20.15 Uhr und weiter: „Wir unterbrechen das Programm an dieser Stelle. Vielleicht haben Sie die Eilmeldung auch schon mitbekommen.“

Damit spielt Wortmann auf die Entlassung von Christian Lindner als Bundesfinanzminister an (hier geht es zum Newsblog mit allen Infos zum Ampel-Aus >>>). Wenig später schaltet das ZDF live zu einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz.

NRW-Fall geht im ZDF unter

Der Cold Case aus Köln geriet angesichts des politischen Bebens in Berlin in den Hintergrund. Die Ermittler hoffen dennoch weiter auf Zeugenhinweise zu dem mysteriösen Fall. Damals verweigerten viele Bekannte des Opfers ihre Aussage bei der Polizei, da sie zur Kölner Hausbesetzer-Szene gehörten. Die Ermittler hoffen, dass sich 32 Jahre später womöglich etwas geändert haben könnte.

Insbesondere zwei Männer werden gesucht: Einer von ihnen soll „Klaus“ heißen. Der damals Mitte 30-jährige Psychologe aus dem Raum Heidelberg soll mit Andrea befreundet gewesen sein bei einer Behörde oder Einrichtung arbeiten.

Auch sucht die Polizei einen damals jungen Mann namens „Thomas“ (genannt Tommy), der zur Hausbesetzer-Szene gehört haben soll. Von ihnen erhoffen sich die Ermittler wichtige Hinweise zu den letzten Lebenstagen von Andrea Weltzer.

Sie werden gebeten, sich unter der Nummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an die Polizei Köln zu wenden. Mehr Details zu dem Fall kannst du hier nachlesen >>>