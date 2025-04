„Bares für Rares“-Waldi verrät: DIESE Szenen schneidet das ZDF aus der Sendung

Er ist DAS Urgestein von „Bares für Rares“: Kult-Händler Walter ‚Waldi‘ Lehnertz. Seit 2013 ist der Mann aus der Eifel bei der ZDF-Trödelshow am Start, hat in all der Zeit schon so einige Antiquitäten und Raritäten über den Händler-Tresen gehen sehen.

Im Interview mit dieser Redaktion sprach Waldi auch über die Sendung an sich und verriet, welche Szenen bei „Bares für Rares“ vom ZDF gerne mal rausgeschnitten werden. Und zwar die, in denen der Verkäuferin oder der Verkäufer unwillentlich nicht so gut aussieht. „Wenn zum Beispiel ein Verkäufer ein Wort nicht richtig ausspricht, wird das wiederholt, bis er es richtig sagt“, erklärt Waldi.

Irgendwie passend, gilt „Bares für Rares“ doch als absolute Wohlfühlsendung am Nachmittag. Hier wird keiner vorgeführt, im Mittelpunkt stehen die spannenden Raritäten und die meist noch spannenderen Geschichten der Menschen, die sie verkaufen.

„Bares für Rares“-Star Walter Lehnertz hat sich nie verstellt

Und so ist es auch wenig überraschend, dass Waldi betont, dass er sich in all den Jahren „Bares für Rares“ nie verstellen musste. „Ich habe mich nicht verändert. Ich habe früher schon meinen Blödsinn gemacht, und werde ihn auch weiter machen. Ein Einstellungskriterium war damals auch, dass die Sendung ehrlich sein muss. Ich wollte mich nie verstellen, um irgendjemandem besser zu gefallen. Das passiert auf keinen Fall, ich könnte mir selber nicht mehr ins Gesicht gucken“, so Lehnertz.

Und so bleibt nur zu hoffen, dass sowohl die Sendung an sich, als auch Waldi dem ZDF und den Zuschauern noch lange erhalten bleiben. An Waldi wird es auf jeden Fall nicht liegen: „Ich mache das so lange, wie es geht. Bis ich umfalle. Solange ich noch laufen kann und klar in der Birne bin, mache ich weiter. Vielleicht wird es aber irgendwann einmal weniger. Ich nehme mir aber auch meine Auszeiten. Ich gehe gerne angeln, oder auch meine Kunst. Das brauche ich, um runterzukommen. Dann denkst du an nichts anderes mehr.“

Das ganze Interview mit Walter Lehnertz kannst du hier nachlesen. Waldi hat auch einen neuen Roman veröffentlicht. Den Krimi „Mord am Schätztag“ findest du überall, wo es Bücher gibt.