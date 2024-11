„Aktenzeichen XY“ in NRW: 28-Jährige erstochen – über 30 Jahre später sollen SIE bei Aufklärung helfen

Bei „Aktenzeichen XY“ werden ungelöste Kriminalfälle teilweise nach Jahren wieder aufgerollt – so auch der Fall von Andrea Weltzer aus Köln (NRW). Es werden wichtige Zeugen gesucht.

Am Mittwoch (6. November) wird ein Kölner Fall der Ermittlungsgruppe „Cold Case“ in der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY“ dargestellt. Der Leiter der Ermittlungsgruppe Markus Weber wird live im Studio die wiederaufgenommenen Ermittlungen zu dem Fall aus dem Jahr 1992 in NRW erläutern. Die Ermittler wollen wissen: Was geschah damals wirklich mit Andrea Weltzer – und vor allem: Wer hat die junge Frau umgebracht?

+++NRW-Stadt in Angst vor Pest-Variante – Behörde warnt: „Führt fast immer zum Tod“ bei DIESEM Tier+++

„Aktenzeichen XY“ in NRW: Tote verkehrte in Hausbesetzerszene

Am 7. Januar 1992 (Dienstag) wurde die 28-Jährige gegen 3.10 Uhr von einem Autofahrer auf der Aachener Straße / Pfitznerstraße schwer verletzt und nicht mehr ansprechbar aufgefunden. Sie wies mehrere Stichverletzungen auf, starb noch am selben Tag im Krankenhaus. Da Andrea Weltzer keine Ausweisdokumente dabeihatte, gelang die Identifizierung erst, als ihre Eltern sie wenige Tage später als vermisst meldeten.

Bis heute ist unklar, wo sich Andrea am Abend des 6. Januar 1992 bis hin zu ihrer Auffindung gegenüber des Melatenfriedhofs aufgehalten hat. Fest steht, dass sie die letzten Monate vor ihrem Tod in der Hausbesetzerszene verkehrt hatte.

„Aktenzeichen XY“ in NRW: Wer kann helfen?

Jetzt suchen die Ermittler zwei wichtige Zeugen. Einer soll „Klaus“ heißen. Mit ihm soll Andrea die letzten Jahre vor ihrem Tod befreundet gewesen sein. Bei „Klaus“ soll es sich um einen Psychologen aus dem Raum Heidelberg handeln. Er sei damals Mitte 30 gewesen und arbeitete bei einer Behörde oder Einrichtung. Des Weiteren soll auch ein junger Mann namens „Thomas“ bzw. „Tommy“, der der Hausbesetzerszene angehört haben soll, in ihrem Leben zuletzt eine Rolle gespielt haben.

Die Ermittler erhoffen sich von beiden Männern weitere Hinweise zu den letzten Lebenstagen von Andrea.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Markus Weber und sein Team hoffen auf Hinweise durch die Zuschauer. Wer hat die 28-Jährige in der Tatnacht gesehen? Wer kann Angaben zum Tatgeschehen machen? Hinweise nehmen die Ermittler der „EG Cold Case“ unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.