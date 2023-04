Aktenzeichen XY in NRW: Mann lebensgefährlich verletzt – Polizei sucht DIESE vier Tatverdächtigen

Die Sendung „Aktenzeichen XY“ ist aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Bereits seit 1967 zeigt das ZDF die Kriminal-Show, bei der bislang ungelöste Fälle wieder aufgerollt werden. Auch am Mittwochabend (12. April) hofft Moderator Rudi Cerne wieder auf das Schwarm-Wissen seiner Zuschauer, um zu bislang ungeklärten Fällen endlich die entscheidenden Hinweise liefern zu können.

In der aktuellen Folge wird auch ein Fall aus NRW Thema bei „Aktenzeichen XY“ sein. Am 26. März soll ein 33-jähriger Mann am Bahnhof Köln-Deutz Opfer einer brutalen Attacke geworden sein. Vier bislang unbekannte Männer sollen ihn mit Schlägen und Tritten so schwer attackiert haben, dass er seitdem in Lebensgefahr schwebt. Die Polizei suchte in NRW bereits mit Fotos nach den Tätern.

Aktenzeichen XY in NRW: Mann in Lebensgefahr

Noch während des Angriffs am Bahnhofsvorplatz in Köln-Deutz soll der Mann das Bewusstsein verloren haben. Doch trotz seiner offensichtlichen Bewusstlosigkeit ließen die vier unbekannten Männer nicht von dem 33-Jährigen ab und traten und schlugen insbesondere auf seinen Kopf weiter ein. Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich verletzten Mann in eine Klinik, in der er sich seitdem befindet.

Nach der Attacke verließen die Täter den Tatort und sind seitdem auf der Flucht. Ob sich die vier Männer und das Opfer kannten, ist bislang ungewiss. Doch nur wenige Tage nach ihrer Tat wurde bekannt, dass eine Kamera das heftige Verbrechen aufzeichnete.

Die Polizei Köln fahndete bereits mit Fotos und Beschreibungen nach den mutmaßlichen Angreifern. Die ersten beiden Tatverdächtigen werden dabei wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger Nr. 1:

männlich

ca. 170-180 cm groß

dunkle Haare

schlanke Statur

Vollbart

hellgrauer Kapuzenpullover, helle Cargohose, weiße Sportschuhe, schwarze Jacke mit Symbolen auf der Brust

In der Sendung „Aktenzeichen XY“ wird am Mittwochabend (12. April) um Hinweise zu diesen beiden Tatverdächtigen gebeten. Foto: Polizei Köln

Tatverdächtiger Nr. 2:

männlich

ca. 175-185 cm groß

dunkle Haare

schlanke Statur

Bart

olivgrüner Jogginganzug mit schwarzen Applikationen auf der Brust, graue Nike-Sportschuhe

Auch nach diesen beiden Männern fahndet die Polizei Köln:



Tatverdächtiger Nr. 3:

männlich

175-185 cm groß

dunkle Haare

schlanke Statur

schwarze Cargohose, schwarze Jacke mit Kapuze, schwarze Sportschuhe

Bei „Aktenzeichen XY“ wird ein Fall aus NRW neu aufgerollt. Nach diesen beiden Tatverdächtigen wird unter anderem gesucht. Foto: Polizei NRW

Tatverdächtiger Nr. 4:

männlich

175 -180 cm groß

dunkle Haare

untersetzte Statur

Bart

hellblaue Cargohose, weiße Sportschuhe, schwarz-olivgrüne Jacke mit Kapuze

Weitere Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Doch nicht nur die Fahndungsfotos machten die Ermittler wenige Tage nach der Tat publik. Außerdem gaben sie bekannt, dass eine 24-jährige Frau aus dem Landkreis Neuwied (Rheinland-Pfalz) seit dem 30. März in Untersuchungshaft sitzt. Sie steht im Verdacht, die vier Männer zum Totschlag angestiftet zu haben.

Wer nicht bis Mittwochabend (12. April) warten will, um in der Sendung „Aktenzeichen XY“ weitere Informationen zu dem Fall aus NRW zu erhalten, und schon jetzt nach der Beschreibung der Täter einen Hinweis liefern kann, der wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Deine Infos kannst du den Ermittlern entweder per Telefon unter 0221 229-0 mitteilen oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de senden.