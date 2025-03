AC/DC in Düsseldorf: Nach Ticketverkaufsstart – böse Vorahnung bestätigt sich

Im Sommer kommen AC/DC nach Düsseldorf. Im Open Air Park soll die Band am 8. Juli 2025 wieder ihre größten Hits zum Besten geben. Die Tickets sind bereits seit Anfang Februar im Verkauf. Doch sorgte die Location schon zum Vorverkaufsstart für Bedenken.

Diese sollten sich nun erhärten. Womöglich steht der ganze Termin schon jetzt auf der Kippe.

AC/DC in Düsseldorf: Sorge wächst

Wie DER WESTEN bereits zum Vorverkaufsstart am 7. Februar berichtete, weckt der Open Air Park in Düsseldorf bei Musikfans bereits üble Erinnerungen. 2018 sollte hier schon Ed Sheeran auftreten, doch kam es nie dazu. Aufgrund von Organisationsschwierigkeiten musste der Sänger auf die Schalke-Arena in Gelsenkirchen ausweichen.

++ Chico während Erdbeben in Thailand – Fans in Sorge um Lotto-König ++

Doch hatte sich die Stadt nun besser auf das anstehende Konzert vorbereiten wollen (>>hier mehr dazu). Doch nicht nur muss der Open Air Park erst noch gebaut werden, auch die Genehmigung für den Bau neben der Merkur Spiel-Arena und Messe steht noch aus. Gegenüber „Bild“ hat nun ein Bauexperte ein vernichtendes Urteil gefällt.

AC/DC in Düsseldorf: Steht Konzert auf der Kippe?

Nur noch dreieinhalb Monate bis zum Konzert und es ist nichts fertig. Uli Schürfeld (61) verfolgt das Projekt bereits von Beginn an und kann so einige Probleme aufzählen, die er dabei erkennt: keine ausreichende Stromversorgung, fehlende Abwasserkanäle – um nur wenige zu nennen.

Auch interessant: AC/DC in Düsseldorf: Ticketverkauf startet – doch Fans haben bereits böse Vorahnung

Sein Fazit deshalb: „Das Projekt ist seit 2018 nie zu Ende gedacht worden. Es wird teils noch mit den alten Plänen gearbeitet, womit man einst schon scheiterte. So wie sich die Veranstalter das jetzt vorstellen, ist es nicht zu schaffen.“

Mehr News:

Das Kernproblem, das das Projekt schon damals zum Scheitern verurteilte, waren etwa 100 Bäume, die für den Bau hätten gefällt werden müssen. Doch dafür wurde schlussendlich keine Genehmigung erteilt. Auch eine Verpflanzung der Bäume sorgte für Kritik. Gerade jetzt im Frühling wäre es aufgrund des Schutzes der Tierwelt nicht möglich, da Vögel und Co. aktuell Nestbau betreiben.