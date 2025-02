AC/DC mit Konzert-Hammer in NRW! Bei der Location werden üble Erinnerungen wach

Es ist schon fast wieder ein Jahr her, dass AC/DC in NRW Halt machte. Kurzerhand machte sie aus dem Fußball-Mekka der Schalke-Fans im Mai vergangenen Jahres einen Hard-Rock-Tempel und brachte die Veltins Arena mit Kulthits wie „Highway To Hell“ zum Beben. Mehr dazu etwa hier >>>.

Im Juli diesen Jahres wird AC/DC nach NRW zurückkehren. Ausgerechnet die Landeshauptstadt wurde fürs Gastspiel im Westen der Republik auserwählt. Doch die Location, die für das Konzert in Düsseldorf auserkoren wurde, erinnert an eine bittere Pleite.

AC/DC ausgerechnet hier in NRW zu Gast

Am 8. Juli 2025 ist es so weit – dann mutiert Düsseldorf zum „Highway To Hell“! „Wir werden diesen Sommer nach Europa zurückkehren, um unsere ‚Power Up‘-Tour fortzusetzen“, ließ AC/DC am Montag (3. Februar) die Bombe platzen.

Schon jetzt kann es die internationale Fan-Gemeinschaft kaum fassen. „Los geeeht’s! Wir sehen uns in Düsseldorf – zum letzten Mal denke ich“, wird ein Fan aus NRW schon jetzt emotional. Doch beim Blick auf die Konzert-Location müssen jetzt sicherlich viele schlucken. Denn ausgerechnet im neuen Open Air Park auf dem Düsseldorfer Messeparkplatz soll das Konzert der US-Band stattfinden. Und bei einigen dürfte es bei diesem Namen klingeln.

Fans aus NRW müssen sich ranhalten

Denn auch Kult-Sänger Ed Sheeren wollte im Open Air Park bereits vor einigen Jahren sein Gastspiel feiern und diesen eröffnen. 2018 konnte sein geplantes Konzert aber hier kurzerhand nicht stattfinden. Stattdessen trat der US-Künstler auf Schalke auf.

Damit sich dieses Erlebnis in diesem Jahr nicht auch mit AC/DC wiederholt, hat die NRW-Hauptstadt vorgesorgt. So wurde neuer Platz geschaffen, um 80.000 feiernde Fans unterzukriegen. Außerdem wurde bereits ein Anwohnerschutzkonzept und Verkehrskonzept ausgearbeitet, damit sich das Chaos und der Ärger mit den Düsseldorfern möglichst in Grenzen halten. AC/DC wird dann die Ehre zuteil, den Open Air Park als erste Band zu eröffnen.

Wer allerdings ein Ticket für das einmalige Event ergattern will, sollte sich besser ranhalten, denn das Konzert in Düsseldorf wird das einzige Gastspiel der Band in NRW sein. Ab dem 7. Februar beginnt der Ticketverkauf bei Eventim. Dann können Fans auch Tickets für die beiden anderen Deutschland-Konzerte in Berlin (30. Juni) und Karlsruhe (17. August) ergattern.