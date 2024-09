AC/DC: Jürgen fährt zum Konzert nach Stuttgart – es ist ein Abschied für immer

Am 17. Mai startet die große „PWR UP TOUR“ der weltbekannten Band AC/DC in Gelsenkirchen. Wochenlang tourten die fünfköpfige Gruppe durch ganz Europa, am 17. Juli machten AC/DC auch Zwischenstopp in Stuttgart.

Rund 90.000 Fans feierten mit der Band auf den Cannstatter Wasen – und unter den AC/DC-Anhängern war auch Jürgen. Für den 63-Jährigen war der Konzertbesuch etwas ganz besonderes, denn es war womöglich sein letzter.

Ein letztes Mal AC/DC für Jürgen

Seit 1973 gibt es die Rockband und Jürgen aus Leutenbach zählt zu den Fans der ersten Stunde. Schon als er 16 Jahre alt war, begeisterte er sich für die Musik und kann die weltbekannten Hits wie „Highway to Hell“ oder „Back In Black“ vermutlich im Schlaf mitsingen.

Deshalb wünschte sich der todkranke Mann ein letztes Mal noch, bei einem Konzert seiner Idole dabei sein zu können. Und dank seiner Tochter erfüllte das Team vom ASB-Wünschewagen aus Ludwigsburg ihrem an einem Gallenblasenkarzinom erkrankten Vater diesen Wunsch im Juli. Auf Facebook berichten sie vom emotionalen und aufregenden Konzertbesuch.

Überraschung beim Konzert

Als die Wunscherfüller Jürgen jedoch von zu Hause abholen wollten, wurden sie erst mal selbst überrascht. Vor der Abfahrt gab es einen Erbeerkuchen mit Sahne, der zusammen am Tisch mit der Ehefrau, der Tochter und den beiden Enkeln verputzt wurde. Das Ehepaar hatte sich natürlich bereits in Schale geschmissen. Jürgen trug ein AC/DC-T-Shirt und die passenden AC/DC-Socken – wie es sich für einen Fan eben gehört.

Wetter und Stimmung waren nach Angaben der Helfer in Stuttgart perfekt. Und auch kleine Hürden wie eine ausverkaufte Rollstuhltribüne im Stadion meisterte das Team. „Unser Fahrgast fand einen Platz mit vielen anderen Rollifahrer unterhalb davon. Im Sitzen war die Sicht für ihn leider etwas eingeschränkt, doch wie schön, dass er noch stehen konnte. So wurde er von unseren Ehrenamtlichen animiert, immer wieder aufzustehen“, heißt es.

Beim Konzert traf das Ehepaar sogar unerwartet alte Bekannte, was den Besuch noch schöner machte. Als alle Songs gespielt waren, machte sich der Wünschewagen wieder auf den Heimweg. Jürgen und seine Frau waren zwar völlig erschöpft, aber auch glücklich nach diesem unvergesslichen Tag.