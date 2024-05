AC/DC auf Schalke: Fans von den Socken – ER zieht alle Blicke auf sich

2015 war es das letzte Mal, dass AC/DC auf Schalke aufgetreten ist. Nun kehrt die Rockband am Freitagabend (17. Mai 2024) nach rund neun Jahre in die Pottstadt zurück. Und auch nach über 50 Jahren seit der Bandgründung lässt der Hype nicht nach.

Innerhalb von wenigen Minuten waren die Tickets für den Auftakt ihrer „Power Up“-Tour in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen restlos ausverkauft. Und es dauert keine fünf Sekunden, da rastet das Publikum beim Auftritt von AC/DC vollkommen aus.

AC/DC auf Schalke: Angus Young bringt Fans zum Ausflippen

Um 20:30 Uhr betritt zunächst Lead-Gitarrist Angus Young mit einem kleinen Solo-Gitarrenspiel die Bühne. Fans flippen sofort aus – zu lange mussten sie auf diesen Moment warten.

In der Rolling-Stone-Liste der größten Gitarristen aller Zeiten steht Young auf Platz 24. Und an diesem Abend beweist er nicht nur, dass er von seinem Können nichts verlernt hat.

AC/DC auf Schalke: Angus Young begeistert Publikum mit seiner Energie. Foto: Thorsten Seiffert

DAS wird sich wohl nie ändern

Angus Young zählt zu den Mitbegründern der Band. Seitdem ist er für seine energischen und explosiven Auftritte bekannt. Und die britische Schuluniform darf natürlich auch nicht fehlen – am heutigen Abend in Giftgrün.

Auch mit 69 Jahren springt der AC/DC-Gitarrist noch wie in seinen besten Zeiten auf der Bühne rum und steckt die Menge mit seinem Esprit an. Auch auf den Rängen sitzt fast niemand mehr.

