Formel 1: Cadillac bereitet sich auf Einstieg vor – und bestätigt ersten Hammer-Deal

Die Formel 1 darf sich ab der Saison 2026 über einen Neuzugang freuen. Cadillac erweitert das Feld als insgesamt elfter Rennstall. Nach Haas findet damit bereits das zweite US-amerikanische Team seinen Platz in der Königsklasse des Motorsports.

Die große Frage, die nun über Cadillac schwebt: Mit welchen Fahrern wird der Rennstall in seine Premierensaison in der Formel 1 gehen? Zuletzt gehörte unter anderem Mick Schumacher zum erweiterten Kandidatenkreis. Nun verkündet der F1-Neuzugang einen Hammer-Deal.

Formel 1: Cadillac bestätigt Hilfiger-Deal

Seit dieser Saison ist Tommy Hilfiger als Teamausrüster in der Formel 1 von der Bildfläche verschwunden. Das Modeunternehmen hatte bis zum vergangenen Jahr noch als Ausrüster für Mercedes fungiert, doch das deutsch-britische Werksteam läuft seit diesem Jahr in Adidas-Ausrüstung durch den Paddock. Nun kehrt Tommy Hilfiger wieder zurück.

Denn die US-Amerikaner haben in diesen Tagen die Zusammenarbeit mit Cadillac verkündet. Demnach wird Tommy Hilfiger ab der kommenden Saison als Lifestyle-Sponsor und Bekleidungspartner für den F1-Neuling fungieren. Die Partnerschaft betrifft zudem nicht nur die Rennanzüge, Helme und Teamausrüstung, sondern auch die Boliden auf der Strecke. Auf diesen soll das Logo von Tommy Hilfiger ebenfalls zu sehen sein.

„Neue Vision ins Fahrerlager“

Cadillac-Teamchef Graeme Lowdon betonte in Zuge der Zusammenarbeit vor allem die US-amerikanische Verbundenheit zu Tommy Hilfiger: „Ein amerikanisches Team repräsentiert eine der kultigsten amerikanischen Marken aller Zeiten. Auch Tommy Hilfiger ist eine amerikanische Ikone und das Erbe der Marke in der Formel 1 ist unübertroffen. Wir bringen eine neue mutige Vision ins Fahrerlager und diese Partnerschaft spiegelt wirklich den Geist dessen wieder, was wir aufbauen.“

Während in dieser Causa also Gewissheit herrscht, bedarf es in puncto Fahrerentscheidungen wohl noch etwas Geduld. Derzeit ist nicht zu erwarten, dass Cadillac sein Fahrer-Duo für die kommende Saison zeitnah vorstellt.