Abitur in NRW: Nächste Panne! Schüler können es nicht fassen

Das Abitur in NRW steht derzeit unter keinem guten Stern. Erst verhinderten technische Probleme die Prüfungen am Mittwoch (19. April), weil die Aufgaben nicht rechtzeitig bei den Lehrern ankamen. Die Klausuren für die naturwissenschaftlichen Fächer mussten verschoben werden. Und jetzt kommt die nächste Panne ans Licht!

Schüler, die gerade ihr Abitur in NRW ablegen, müssen ordentlich Nerven beweisen. Nach der jüngsten Panne hat das Ministerium jetzt bestätigt, dass es in drei Fächern fehlerhafte Aufgaben gegeben hat.

Abitur in NRW: Falsche Abbildungen und Link

Wie die „Rheinische Post“ berichtet, sollen Schüler falsche Abbildungen und einen fehlerhaften Link erhalten haben. „Wir haben Hinweise darauf, dass es erneut redaktionelle Probleme beim Abitur gegeben hat. Demnach mussten in den Fächern Biologie und Informatik heute Morgen Abbildungen ausgetauscht werden, zudem war im Fach Kunst ein falscher Link angegeben. Das ist vor dem Hintergrund der aktuellen Panne besonders ärgerlich“, sagte Andreas Bartsch, Vorsitzender des Nordrhein-Westfälischen Lehrerverbandes NRW.

Ein Sprecher des Ministeriums bestätigte den Vorfall. Es habe sich um kleinere Fehler gehandelt, die rechtzeitig mitgeteilt worden sind. „Das ist nichts Ungewöhnliches“, wird er von der „Rheinischen Post“ zitiert.

Abitur in NRW: Nachschreibe-Termin sorgt für Aufruhr

Bleibt nur zu hoffen, dass beim Abitur in NRW jetzt endlich Ruhe einkehrt. Denn auch der Nachschreibetermin der am Mittwoch (19. April) ausgefallenen Klausuren sorgte für ordentlich Furore. Der Grund: Die muslimischen Schüler feiern an diesem Tag (21. April) das Zuckerfest, sie dürfen die Klausur deswegen auch am 9. Mai nachschreiben. Einige finden das ziemlich ungerecht. Mehr dazu hier.