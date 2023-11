A52 in NRW: Tödlicher Verkehrsunfall! 20-Jähriger fährt Bentley gegen Mauer – Beifahrer (33) stirbt

Mitten in der Nacht auf der A52 in NRW spielte sich am frühen Freitagmorgen (24. November) eine Tragödie ab. Ein Unfall mit tödlichem Ausgang auf der A52, auf Höhe Neersen in Richtung Roermond.

Gegen 4.25 Uhr war ein 20-jähriger Fahrer aus Düsseldorf mit seinem Bentley unterwegs, begleitet von einem 33-jährigen Beifahrer. Doch die Fahrt endete in einem Albtraum.

A52 in NRW: Tödlicher Verkehrsunfall!

Die Räder des Luxuswagens verließen plötzlich den festen Asphalt. Ein lauter Knall, Metall auf Beton. Der Bentley geriet außer Kontrolle, prallte gegen eine Betonschutzmauer, wurde über Schutzplanken katapultiert und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der 33-jährige Beifahrer wurde aus dem Wrack geschleudert, verlor sein Leben noch an der Unfallstelle. Der Fahrer, selbst schwer verletzt, wurde ins Krankenhaus gebracht.

Tödlicher Bentley-Unfall

Ein Hubschrauber schwebte über der Unfallstelle, eine Wärmebildkamera suchte nach weiteren Opfern. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei sicherte Spuren, während sich rund um den Autobahnkreuz Neersen und den umliegenden Straßen lange Staus bilden, hieß es in einer späteren Pressemeldung.

Doch was führte zu diesem tragischen Unfall in den nächtlichen Stunden? Die Ermittlungen dauern jedoch noch an.