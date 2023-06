A46 in NRW: Horror-Crash! Autofahrer schwer verletzt

Horror-Unfall auf der A46 in NRW! Ein PKW geriet unter einen Sattelschlepper. Bei dem Crash verletzte sich ein Autofahrer schwer.

Um 9.10 Uhr wurde die Feuerwehr Iserlohn zu einem schrecklichen Crash auf der A46 in NRW in Fahrtrichtung Hagen (Höhe der Auffahrt Letmathe) gerufen. Das Unfallfahrzeug sendete den Notruf per E-Call. Parallel gingen mehrere Notrufe ein, dass ein Auto unter einen LKW geraten sei. Es sollten sich vier Personen eingeklemmt im Unfallfahrzeug befinden.

A46 in NRW: Patient mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Aufgrund der Schilderungen der Zeugen forderte die Feuerwehr technische Hilfe an. Zugleich wurden zwei Rettungshubschrauber zu der Unglückstelle alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde eine stark eingeklemmte Person im Unfallfahrzeug festgestellt. Der Zustand der Person ließ nur eine schnelle Rettung zu.

Heftiger Unfall auf der A46 in NRW. Foto: Pressestelle Feuerwehr Iserlohn

Der Rettungsdienst führte eine Erstversorgung durch, ein schweres technisches Gerät kam zum Einsatz. Das Fahrzeug musste unter dem Auflieger hinweg gezogen werden. Rund eine halbe Stunde nach dem Eintreffen der Rettungskräfte konnte die Person aus dem Fahrzeug befreit werden. Per Hubschrauber ging es für den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

A46 in NRW: Polizei fuhr zufällig vorbei – und leistete Erste Hilfe

Die komplette Fahrbahn in Fahrtrichtung Hagen war für mehrere Stunden gesperrt. Der Einsatz war für die Feuerwehr um 10.40 Uhr beendet. Ein Team der Polizei fuhr zufällig an der Unfallstelle vorbei, leistete Erste Hilfe und unterstützte den Rettungsdienst.

