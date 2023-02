A45 im Ruhrgebiet: Heftiger Lkw-Unfall! Mindestens eine Personen schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall auf der A45 im Ruhrgebiet! Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Autobahn in Hagen Richtung Dortmund zu einem Unfall, in den ein LKW und ein Sprinter involviert waren.

Die A45 im Ruhrgebiet ist aktuell zwischen dem Westhofener Kreuz und dem Dreieck Dortmund/Witten gesperrt und wird es auch noch eine Weile bleiben, wie ein Sprecher der Dortmunder Polizei gegenüber DER WESTEN angibt.

A45 im Ruhrgebiet: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Gegen 15.40 Uhr war nach ersten Informationen der Polizei ein Lkw auf auf einen Sprinter aufgefahren. Der Unfall ereignete sich im Kreuz Dortmund-Süd. Dabei sollen sich mehrere Personen verletzt haben und mindestens eine davon schwer. Die genaue Verletztenzahl sowie der Grad der jeweiligen Verletzung sei zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht klar.

Die Lage sei zurzeit sehr unübersichtlich, so der Polizeisprecher. Es laufen umfassende Rettungs- und Bergungsmaßnahmen. Zwischenzeitlich seien auch Menschen über die Fahrbahn gelaufen.

Sperrung nach LKW-Unfall

Aktuell ist die Fahrbahn der A45 Hagen in Richtung Dortmund zwischen dem Westhofener Kreuz und dem Dreieck Dortmund/Witten gesperrt. Zurzeit staut es sich bereits auf fünf Kilometer ab Schwerte-Ergste.

Die Polizei bittet: „Bitte umfahren Sie den Bereich großräumig“.

