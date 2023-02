A45 in NRW: Auto fliegt neben Autobahn 20 Meter durch die Luft – Reaktion der Insassen überrascht

Spektakulärer Unfall am Samstagnachmittag (18. Februar) neben der A45 in NRW. Gegen 14.50 Uhr krachte es auf der Werkshagener Straße in Lüdenscheid auf Höhe einer Brücke über die A45 gewaltig. Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein Audi A6 Richtung Meinerzhagen rechts von der Straße ab. Das Auto schoss über die Leitplanke und flog nach Angaben der Polizei rund 20 Meter durch die Luft.

Der Wagen überschlug sich dabei mehrfach und kam zehn Meter von der Straße entfernet auf dem Dach zum Liegen. Zeugen beobachteten, wie der Fahrer und der Beifahrer sich aus dem Unfallauto befreiten. Was sie dann machten, sorgte für Verwirrung.

A45 in NRW: Polizei fahndet nach Audi-Insassen

Mindestens einer der beiden Männer soll sichtbar verletzt gewesen sein, hatte nach Angaben von Zeugen eine Platzwunde. Besorgt erkundigten sich Ersthelfer nach den Männern. Doch die verschwanden mit den Worten „alles okay“ zu Fuß in Richtung Kierspe.

Die Polizei jagte dem Duo hinterher. Etwa eine halbe Stunde nach dem Unfall sollte die Flucht vorbei sein. Die beiden Männer (34 und 44) aus Siegen hatten sich in der Nähe an einer Hütte versteckt. Als die Beamten sie in Gewahrsam nahmen, leisteten sie keinen Widerstand.

Polizei bittet nach Unfall neben A45 um Hilfe

Ein erster Alkoholtest bei dem jüngeren der beiden Männer schlug aus. Daraufhin ordnete die Staatsanwaltschaft Hagen eine Blutprobe an. Welcher der beiden Männer am Steuer gesessen hatte, ist bislang noch unklar. Die Ermittlungsarbeiten diesbezüglich laufen noch. Du hast etwas gesehen und kannst der Polizei weiterhelfen? Dann melde dich bitte unter der Telefonnummer: 02351/9099-0.

Die Straße musste am Nachmittag über Stunden zur Unfallaufnahme gesperrt werden. Die beiden Männer kamen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Einer der beiden Männer hat sich offenbar schwerer verletzt und musste womöglich stationär aufgenommen werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.