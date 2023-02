NRW: Mann brutal getötet – Täter auf der Flucht

Nach einem brutalen Gewaltverbrechen in NRW sucht die Polizei nach Zeugen. Mitarbeiter eines Pflegdienstes ahnten am vorletzten Freitag (3. Februar) in Erkelenz nichts Böses, als sie zu einem Patienten (83) in der Straße „Am Schneller“ fuhren. Als sie die Wohnung betraten, bekamen sie einen regelrechten Schock.

Denn der 83-Jährige war tot. Beim Anblick der Leiche rief der Pflegedienst sofort die Polizei. Die Beamten hatten sofort einen schlimmen Verdacht.

+++ Wetter in NRW: Sturmtief Ulf zieht über Deutschland ++ Zugverkehr durch umgestürzte Bäume beeinträchtigt +++

NRW: Mann brutal getötet – vom Täter fehlt jede Spur

So gingen die Einsatzkräfte nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der Senior Opfer eines Gewaltverbrechens geworden war. Die Obduktion des Leichnams bestätigte diese Theorie. Weitere Details zur Tat nannte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht.

In den Tagen nach dem Tötungsdelikt konzentrierten sich eine eingerichtete Mordkommission der Polizei Aachen zunächst auf das Umfeld des Mannes. Offensichtlich haben die Ermittler bis heute allerdings noch keine heiße Spur. Denn jetzt wenden sich die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und die Polizei Aachen an die Öffentlichkeit.

Polizei bittet um Hilfe nach Tötungsdelikt in NRW

So bitten die Ermittler nun um konkrete Hilfe aus der Bevölkerung. Sie fragen nach Zeugen, die zwischen Donnerstag (2. Februar) ab 15.30 Uhr bis Freitag (3. Februar) um 9 Uhr möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht oder auffällige Personen auf der Straße „Am Schneller“ in Erkelenz gesehen haben könnten. Auch Fahrzeuge, die in dem Zeitraum rund um den Tatort gesehen wurden, könnten von Interesse sein.

Du fühlst dich angesprochen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Aachen unter der Nummer: 0241-9577-34210. Mehr Details zu den Hintergründen der Tat und zum möglichen Motiv des Täters möchten die Ermittler weiterhin nicht preisgeben.