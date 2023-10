A2 in NRW: Motorradfahrer verunglücken tödlich – Freunde müssen Todes-Drama mit ansehen ++ neue Details

Schweres Unglück auf der A2 in NRW! Am Donnerstagabend (26. Oktober) sind auf der Autobahn zwischen Essen/Gladbeck und Gelsenkirchen in Fahrtrichtung Hannover ein Motorradfahrer und sein Beifahrer tödlich verunglückt. Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod der beiden Personen feststellen.

Der Unfall geschah kurz vor der Anschlussstelle Gelsenkirchen Buer. Das Grausame an dem Unglück: In einem Auto hinter dem Motorrad hatten Freunde der verunglückten Personen gesessen. Sie mussten live mit ansehen, wie ihre Kumpel ums Leben kamen. Weitere Angaben zur Identität der Verunglückten hatte die Feuerwehr bislang noch nicht gemacht.

A2 bei Gladbeck: Motorradfahrer gerade mal 17 und 21 Jahre alt

Wie die zuständige Polizei in einer aktuellen Mitteilung von Freitagmorgen (27. Oktober) berichtet, sollen die beiden Motorradfahrer, die gemeinsam auf einer Maschine der Marke Yamaha saßen, gerade mal 17 und 21 Jahre alt gewesen sein. Um 20.45 Uhr sollen sie so schwer gestürzt sein, dass sie trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarben.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll ein SUV vor dem Motorrad von der mittleren auf die linke Spur gewechselt sein. Der Motorradfahrer musste infolge so stark bremsen, dass er uns sein Beifahrer stürzten. Sie sollen von einem Auto begleitet worden sein, in dem Bekannte der beiden jungen Erwachsenen saßen. Laut Feuerwehr sollen sie einen so schweren Schock erlitten haben, nachdem sie das Unglück mit ansehen mussten, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Sie konnten bislang von der Polizei noch nicht zum Unfall befragt werden.

Die Unfallaufnahme dauerte mehrere Stunden an. Auch die Reinigung der Autobahn nahm laut Polizei einige Zeit in Anspruch. Autofahrer wurden infolge von der A2 abgeleitet. Erst am frühen Freitagmorgen um 6 Uhr konnte die A2 in Richtung Hannover wieder für den regulären Verkehr freigegeben werden. Die Ermittlungen zu dem Unglück dauern weiterhin an.

Die Polizei bittet mit Stand von Freitagmittag um Zeugen, die Hinweise zum Fahrer eines dunklen SUV machen können, der am Donnerstagabend auf der A2 bei Gelsenkirchen Buer unterwegs war. Hinweise können unter der Telefonnummer 0251 275-0 abgegeben werden.

