NRW: Baby stirbt auf grausame Weise – Polizei nimmt Vater (29) fest

Dramatische Entwicklung bei einem Fall aus Kleve (NRW)!

Am Dienstag (17. Oktober) hatten Eltern ein fünf Monate altes Baby in ein Krankenhaus in Kleve gebracht. Dort wurde es behandelt und weiter in eine Klinik in den Niederlanden gebracht. Dort ist der Säugling kürzlich gestorben. Die Obduktion führte die Polizei Kleve (NRW) nun auf die Spur der Eltern.

NRW: Totgeglaubtes Baby verstirbt in Klinik

Ohne ein Lebenszeichen brachten die Eltern einen gerade einmal fünf Monate alten Säugling am Dienstag (17. Oktober) in ein Klever Krankenhaus. Dort konnten die Ärzte das Baby wiederbeleben und stabilisieren. In diesem Zustand brachten sie es in eine Spezialklinik in den Niederlanden.

Zunächst sah es noch gut aus, doch am Montag (23. Oktober) verstarb das Kind plötzlich. Im Nachgang ordnete die Polizei eine Obduktion an. Die ergab, dass der Säugling an einem Schütteltrauma gestorben war.

Mordkommission eingerichtet – Vater (29) in U-Haft

Eine Mordkommission mit Beamten der Kriminalpolizei Krefeld und Kleve hat sich des Falls angenommen und in Richtung der Eltern ermittelt. Der Verdacht fiel auf den Vater. Könnte er verantwortlich für den Tod seines eigenen Kindes sein?

Am Mittwoch (25. Oktober) nahmen die Kräfte nun den 29-Jährigen fest und führten ihn dem Haftrichter vor. Der erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den Mann aus Kleve, der nun in Untersuchungshaft sitzt. Ihm wird Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen.

Der Verlust eines Kindes ist für Eltern ein zutiefst traumatisierendes Ereignis. Wer mit der Bewältigung der Trauer überfordert ist, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt. Ebenfalls kostenlos ist das Sorgentelefon Oskar vom Bundesverband Kinderhospiz unter der Nummer 0800 8888 4711.