A1 in NRW: Mehrere Verletzte nach Massen-Crash! Fahrbahn wieder frei

Massen-Karambolage auf der A1 in NRW! Zwischen Gevelsberg und Wuppertal-Nord sind fünf Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt gewesen, wie ein Sprecher der Dortmunder Polizei am Donnerstagabend, den 23. Februar, gegenüber DER WESTEN bestätigte. Dabei verletzten sich insgesamt sechs Personen, zwei davon schwer.

Die Fahrbahn der A1 in NRW ist in Richtung Köln teils gesperrt. Der Verkehr läuft nun um die Unfallstelle herum.

A1 in NRW: Massen-Crash mit sechs Verletzten

Gegen 18.18 Uhr bekam die Dortmunder Autobahnpolizei Meldung über einen großen Verkehrsunfall. Stand 18.40 Uhr sollen insgesamt sechs Autos ineinander gekracht sein. Ebenfalls so viele Personen verletzten sich dabei, zwei davon sogar schwer. Rettungswagen transportierten die Verletzten in Krankenhäuser.

Vier Autos waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Die Lage sei zurzeit noch unübersichtlich und der Polizeisprecher betonte, die Angaben seien ohne Gewähr.

Sperrung und Stau

Unfall auf der A1 in NRW! Foto: Justin Brosch

Die Fahrbahn in Richtung Köln ist aktuell zwischen Gevelsberg und Wuppertal-Nord infolge des Unfalls gesperrt. Zunächst leitete die Polizei den Verkehr über den Rastplatz „Bruchmühle“ vorbei, nun fließt er mit Stand 20.00 Uhr wieder über zwei Spuren an der Unfallstelle vorbei. Zwischenzeitlich staute es sich hier auf vier Kilometern.