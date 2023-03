A1 in NRW: Schwerer Unfall ++ Lkw in Flammen ++ Autobahn in beide Richtungen gesperrt

Schweres Unglück auf der A1 in NRW am Dienstagmorgen (28. März). Gegen 9 Uhr hat es auf der Autobahn zwischen Münster und Osnabrück gekracht. Bisherigen Ermittlungen der Polizei Münster zufolge hatte ein Lkw-Fahrer wegen einer Reifenpanne auf dem Standstreifen bei Greven anhalten müssen.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein weiterer Lkw-Fahrer mit seinem Gespann von der Fahrbahn ab und rauschte in das Pannenfahrzeug. Nach dem Aufprall schleuderte der Lkw zurück auf die Fahrbahn und kam quer zur Fahrtrichtung zum Stehen. Plötzlich fing der Lastwagen Feuer! Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A1 in NRW am Morgen in beide Richtungen gesperrt werden.

A1 in NRW nach Lkw-Unfall gesperrt

Die riesige Rauchsäule von der A1 auf Höhe des Flughafen Münster/Osnabrück war nach dem Unfall kilometerweit zu sehen. Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr eilten zum Unfallort und sperrten zunächst die Unfallspur Richtung Bremen ab. Weil sich die Löscharbeiten als umfangreich erwiesen und der Rauch auch die Gegenfahrbahn einhüllte, mussten die Einsatzkräfte am Morgen schließlich beide Fahrbahnen absperren.

Hinter der Unfallstelle staute es sich am Mittag in Fahrtrichtung Bremen ab dem Kreuz Münster-Nord auf zehn Kilometern. Der Stau in Richtung Dortmund betrug zum gleichen Zeitpunkt fünf Kilometer. Der Verkehr werde abgeleitet, versprach die Polizei Münster am Morgen. Die Beamten kündigten an, dass zumindest die Fahrbahn Richtung Bremen voraussichtlich noch bis zum späten Nachmittag gesperrt bleiben müsse.

Hubschrauber-Einsatz nach schwerem Unfall auf A1 in NRW

Nach Informationen der „Westfälischen Nachrichten“ landete ein Rettungshubschrauber am Unfallort. Darüber lagen einer Sprecherin der Polizei Münster auf Nachfrage von DER WESTEN gegen 11.50 Uhr noch keine Informationen vor. Sie teilte jedoch mit, dass beide Fahrer wie durch ein Wunder lediglich leichte Verletzungen davongetragen haben.

Die Polizei Münster hat nun die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.