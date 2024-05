1. Mai in NRW: In diesen Städten kannst du auch am Feiertag shoppen!

Der 1. Mai ist in Deutschland und in vielen anderen Ländern als Tag der Arbeit bekannt. Ein Tag, an dem traditionell die Geschäfte geschlossen sind und die Arbeit ruht. Auch für die Menschen in NRW bedeutet dies, dass der Alltag eine Pause macht und die Einkaufszentren, Boutiquen und Supermärkte größtenteils nicht öffnen. So schreibt es das Ladenschlussgesetz vor.

Jedoch müssen die Bürger nicht vollständig auf die Möglichkeit verzichten, am 1. Mai in NRW Besorgungen zu machen. Dank bestimmter Ausnahmeregelungen gibt es auch am Feiertag einige offene Geschäfte. Tankstellen, die nicht nur Betriebsstoffe und Autozubehör, sondern ebenso ein begrenztes Warensortiment für die Allgemeinheit anbieten, öffnen ihre Türen. Ebenso können Kioske ihre Kunden bis zu sechs Stunden lang bedienen.

1. Mai in NRW: Bestimmte Geschäfte dürfen öffnen

Darüber hinaus gibt es Hoffnung für jene, die am Feiertag reisen müssen oder in der Nähe eines Bahnhofs oder Flughafens wohnen. Hier dürfen Geschäfte, einschließlich Supermärkte und Drogerien, den sogenannten Reisebedarf decken – zum Beispiel der Lidl-Markt am Hauptbahnhof in Essen. Aber auch der Gang zum Bäcker für frische Brötchen oder zum Blumenhändler für einen bunten Strauß ist am 1. Mai in NRW möglich, da diese für sechs Stunden am Feiertag öffnen dürfen.

Wer hingegen die ruhigen Stunden daheim meiden und die Chance auf einen ausgiebigen Shoppingtrip am 1. Mai in NRW nicht missen möchte, der findet im benachbarten Ausland attraktive Optionen. Ein besonders beliebtes Ziel ist das Designer-Outlet in Roermond, das trotz des Feiertags seine Türen öffnet. Nicht weit von der NRW-Grenze lockt das Outlet-Center mit zahlreichen Geschäften und attraktiven Angeboten.

Zum Shopping nach Roermond, Enschede und Venlo

Auch in Enschede und Venlo, zwei grenznahe niederländische Städte, herrscht am Feiertag reges Treiben. Die Geschäfte sind hier am 1. Mai von morgens bis abends geöffnet und laden zum Bummeln und Einkaufen ein. Während also in NRW die Einkaufsmöglichkeiten am Feiertag begrenzt sind, bieten diese Städte eine willkommene Alternative für alle, die das Shoppen nicht missen möchten. Es ist jedoch zu erwarten, dass besonders in Roermond, Enschede und Venlo die Menschenmengen am 1. Mai deutlich anwachsen können.

Fazit: Der 1. Mai in NRW legt zwar hierzulande die meisten Geschäfte lahm, aber dennoch gibt es genügend Möglichkeiten, um den Tag sowohl mit notwendigen Einkäufen als auch mit Shopping-Erlebnissen zu verbringen.