Rache von Trump: Jetzt geht’s sogar um die Abschiebung aus den USA

Bald im Visier der Drogenfahnder? Oder sogar eine Abschiebung nach Südafrika? Zwischen Donald Trump und Elon Musk spitzt sich der öffentliche Streit weiter zu. Nun hat Steve Bannon, ein Vertrauter des Trump-Umfelds und Ex-Berater des Präsidenten, Öl ins Feuer geschüttet.

Er fordert öffentlich, dass Musk aus den USA ausgewiesen wird. Bannon behauptet, der Tesla-Chef sei ein illegaler Einwanderer. Gegenüber der „New York Times“ sagte er, es brauche eine sofortige Untersuchung zu Musks Einwanderungsstatus.

Elon Musk war illegal in den USA

Schon Anfang des Jahres hatte der rechtsradikale Bannon Musk als „parasitischen Einwanderer“ bezeichnet. Er behauptet weiter, der Unternehmer konsumiere Ketamin und fordert von Trump, alle Regierungsverträge mit Musks Firmen wie SpaceX auszusetzen.

Bannons Vorwürfe gegen Musk basieren auch auf dessen Vergangenheit. Laut der „Washington Post“ aus dem Jahr 2024 hielt sich Musk in den 1990er Jahren eine Zeit lang ohne gültigen Aufenthaltstitel in den USA auf. Damals nutzte der junge Unternehmer eine Schein-Einschreibung an der Stanford-University, um legal im Land zu bleiben. Musk hatte dies 2005 öffentlich zugegeben.

Trump droht dem Tech-Milliardär

Hintergrund dieser Angriffe ist ein eskalierender Streit zwischen Musk und Trump. Musk hatte Trump beschuldigt, brisante Dokumente im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein zurückzuhalten, um seinen Ruf zu schützen. Der Präsident soll in die Machenschaften Epstein verstrickt gewesen sein.

Trump reagiert auf Musks Vorwürfe über Epstein empört. Er sei ein Mann, „der seinen Verstand verloren hat“. Er droht, alle Subventionen für Elektrofahrzeuge zu streichen, sollte Musk seine Anschuldigungen nicht zurücknehmen. Musk hingegen zeigt sich unbeeindruckt und kommentiert Bannons Angriffe kühl auf X. Er sei der „größte Idiot überhaupt“.

Zwischen Trump und Musk ist der Machtkampf längst auf persönlicher Ebene angekommen. Bannons Angriffe vergrößern den Druck.

