Jetzt eskaliert die politische Lage in den USA total! Der ehemalige US-Präsident Donald Trump, der wieder ins Weiße Haus will, ist ein Jahr vor der kommenden Wahl erneut angeklagt worden. Er läuft Sturm gegen die Justiz und die Regierung.

Doch auch für den amtierenden US-Präsidenten Joe Biden ist diese Anklage höchst heikel. Ihm könnte nun nämlich ebenfalls ein Gerichtsprozess drohen. Das wiederum könnte für die kommende USA-Wahl heftige Folgen haben.

Geheime Dokumente bei Trump gefunden

Nach dem Fund von streng geheimen Dokumenten in Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida wird Trump nun wieder angeklagt. Es läuft bereits ein Prozess wegen einer möglichen Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels und der damit zusammenhängenden Fälschung von Geschäftsdokumenten.

Nun wird dem 76-Jährigen zudem vorgeworfen, 11.000 Regierungsdokumente aus seiner Amtszeit verbotenerweise privat gelagert zu haben. Justizminister Merrick Garland setzte Sonderermittler Jack Smith an den Fall an. Jetzt kommt es zur Anklage! Trump soll am Dienstag bei einem Bundesgericht in Miami erscheinen. Daneben droht Trump noch eine dritte Anklage als mutmaßlicher Anstifter der Kapitol-Erstürmung am 6. Januar 2021 durch seine radikalsten Anhänger.

Droht Biden nun auch dieses Schicksal?

Doch auch für Joe Biden ist die aktuelle Anklage gegen Trump heikel. Bei dem 80-Jährigen wurden nämlich ebenfalls Regierungsdokumente im Privatbesitz gefunden. Sie stammten aus der Zeit als Vizepräsident unter Barack Obama. Jedoch handelt es sich um weniger Dokumente und er hat sich, anders als Trump, auch nicht dagegen gewehrt, die Unterlagen rauszurücken.

Dennoch ermittelt auch im Fall Biden ein unabhängiger Sonderermittler. Sollte der amtierende Präsident angeklagt werden, könnte das gravierende Folgen für sein Prestige und damit für die USA-Wahl im nächsten Jahr haben. Schon allein aufgrund seines Alters (80 Jahre) ist Bidens erneute Kandidatur in der demokratischen Partei nicht unumstritten.

Trump schlägt um sich: „Wahleinmischung auf höchster Ebene“

Donald Trump inszeniert sich derweil als Opfer und bezeichnet die Biden-Regierung als korrupt. Er sei ein „unschuldiger Mann“ und das sein ein „dunkler Tag“ für das Land. Der US-Justiz unterstellt er „Wahleinmischung auf höchster Ebene“ sowie eine politisch motivierte Hexenjagd: „Sie versuchen, unseren Ruf zu zerstören, damit sie eine Wahl gewinnen.“