Rente: Geschenk der Ampel macht's es möglich – „Kann mir das endlich wieder leisten“

Das Bundeskabinett hat eine deutliche Rentenerhöhung beschlossen: In Westdeutschland steigen die Renten zum 1. Juli um 5,35 Prozent und im Osten um 6,12 Prozent - in den alten Bundesländern ist es die höchste Rentenerhöhung seit fast vierzig Jahren.

Viele Rentner sind enttäuscht darüber, dass die Bundesregierungen ihnen nicht die Energiepauschale von 300 Euro auszahlen wird, die nur an Berufstätige geht. Dagegen kommt ein anderes „Geschenk“ der Ampel bei Menschen mit geringer Rente gut an.

Das 9-Euro-Ticket gehört zu den meist diskutierten Inhalten des Entlastungspaketes der Bundesregierung. Drei Monate lang können alle kostengünstig den Regio- und Nahverkehr in Deutschland nutzen. Bus und Bahn sind so billig wie nie – natürlich auch für Menschen in Rente.

Für nicht wenige Rentner eröffnet das 9-Euro-Ticket ganz neue Möglichkeiten. Das zeigen berührende Rückmeldungen aus dem Netz.

Rente: Ein „Geschenk“ der Regierung zeigt Wirkung – „Konnte mir das endlich wieder leisten“

Ein Rentner schreibt auf Twitter: „Es ist schön, endlich einmal etwas zu bekommen und nicht immer ausgequetscht zu werden.“ Er habe sich wieder eine kleine Reise leisten können.

Seine Nachricht an die Bundesregierung fällt sogar so überschwänglich aus, dass ein anderer Mann fragt, ob das Satire sein soll. „Nein, ich hatte wirklich Freude, nachdem ich mir nichts mehr leisten kann“, stellt daraufhin der Bahn-Reisende klar.

Liebe #Bundesregierung! Gestern habe ich das erste Mal das #9EuroTicket ausgenutzt und es war toll! Ich konnte mir als #Rentner endlich wieder eine kleine #Reise leisten. Es ist schön, endlich einmal etwas zu bekommen und nicht immer ausgequetscht zu werden. #Danke — Ulrich Riediger (@Politikbeobach6) June 5, 2022

9-Euro-Ticket für Bus und Bahn ermöglicht es: „Das ist mit meiner Rente sonst nicht drin“

Ganz ähnlich klingt das, was die Bonner Grünen-Politikerin Eva Kuzu an einer Haltestelle erlebt hat. Dort habe ihr eine ältere Frau gesagt: „Ich fahre seit fünf Jahren zum ersten Mal wieder mit der Bahn. Das ist mit meiner Rente sonst nicht drin.“

Rentnerinnen und Rentner freuen sich über eine Maßnahme der Ampel-Regierung. Foto: IMAGO / Joko

Ausflüge in die Natur oder Besuche bei entfernt lebenden Verwandten sind jetzt für viele armutbetroffene Senioren möglich. Auf der einen Seite sind das erfreuliche Rückmeldungen, andererseits zeigt es auch, dass Mobilität für manche Rentner in diesem Land ein Luxusgut ist – und es ihnen damit auch an gesellschaftlicher Teilhabe fehlt.

9-Euro-Ticket: Wirklich eine Erfolgsgeschichte?

Ob das 9-Euro-Ticket wirklich zu einer Erfolgsgeschichte wird, wird erst die anstehende Urlaubszeit im Sommer zeigen. Zwar wurden bereits zum Start über sieben Millionen Tickets verkauft, doch die Kapazitäten der Deutschen Bahn waren an Pfingsten teilweise schon überfordert. Der kommende Feiertag Fronleichnam mit dem anschließenden Brückentag und Wochenende könnte chaotisch werden!

Immerhin jedoch ist es eine finanzielle Entlastung, denn auch Senioren mit ÖPNV-Monatsabos wird das zu viel gezahlte Geld für die drei Monate erstattet.