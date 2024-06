Manfred Weber privat: Familie, Kinder, Karriere – DIESES Hobby prägt ihn seit über 20 Jahren

CSU-Politiker Manfred Weber ist Vorsitzender der Fraktion „Europäische Volkspartei“ (EVP). Noch dazu ist er Zentralkomitee der deutschen Katholiken.

Für die bayerische CDU-Schwester geht er zur Europawahl 2024 als Spitzenkandidat an den Start. Doch wie tickt der EU-Abgeordnete privat? Alles zu Manfred Weber erfährst du hier!

Manfred Weber privat: Sein Weg ins EU-Parlament

Manfred Weber wurde im bayerischen Niederhatzkofen am 14. Juli 1972 geboren. Nach seinem Fachabitur absolvierte er seinen Wehrdienst. Danach studierte er Ingenieurs-Studium der physikalischen Technik an der Fachhochschule München. Im Anschluss an sein Studium gründete er 1996 die DG Beratung GmbH und zwei Jahre später die G+U GbR. Diese beschäftigt sich mit Umwelt-, Qualitätsmanagement und Arbeitssicherheit.

Mit 16 Jahren wurde Weber aktiv in der Jungen Union Bayern und beginnt damit seine politische Laufbahn. Von 2004 bis 2007 war er Landesvorsitzender der Jungen Union Bayern. 2008 wird er mit 97 Prozent zum Bezirksvorsitzenden der CSU Niederbayern gewählt. Auch in den Jahren 2009, 2011 und 2013 gewinnt er den Posten.

Bewerbung als Kommissionspräsident

Im Juli 2009 wurde Weber zu einem von zehn stellvertretenden Vorsitzenden der Fraktion Europäische Volkspartei (EVP) im Europäischen Parlament gewählt. Dazu ist der Abgeordnete Stellvertreter im Ausschuss für regionale Entwicklung, bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres sowie im Unterausschuss für Menschenrechte.

2019 ging er ins Rennen um die Stelle als EU-Kommissionspräsident. Beim G20-Gipfel im japanischen Osaka haben sich 2019 die anwesenden EU-Regierungschefs unter Leitung von EU-Ratspräsident Donald Tusk allerdings geeinigt, dass Weber die Stelle als Kommissionspräsident nicht erhält.

Was ist über Ehefrau und Kinder bekannt?

Der CSU-Spitzenkandidat hält sein Privatleben geheim. Bekannt ist allerdings, dass er mit zwei Brüdern aufwuchs. Außerdem ist Weber seit 2002 mit seiner Frau verheiratet. Auf seiner Website betont er: „Meine Familie ist für mich der Rückzugsort schlechthin“.

Doch gegenüber dem „Spiegel“ ließ der CSU-Spitzenkandidat durchblicken, dass er seine Ehefrau ebenso wie politische Weggefährten bei Entscheidungen zurate zieht. Der gläubige Katholik ist zudem Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken und regelmäßiger Kirchgänger.

Auch wenn sein Privatleben weitestgehend geheim hält, ließ der CSU-Spitzenkandidat ein Hobby allerdings auf seiner Website durchblicken. Seit der zweiten Klasse spielt der EVP-Politiker Gitarre! Er gründete sogar „mit meinen Freunden eine Band, bei der ich knapp 20 Jahre mitwirkte. Unsere Auftritte bei Tanzveranstaltungen, Festen und Faschingsbällen haben jahrelang meine Freizeit geprägt“.

