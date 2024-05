Katarina Barley privat: Das ist die SPD-Spitzenkandidatin zur Europawahl

Zur Europawahl stimmen Millionen Wahlberechtigte über ein neues Parlament ab. Für die SPD geht die ehemalige Justizministerin Katarina Barley zusammen mit Olaf Scholz ins Rennen. Ab Juni wäre es für die SPD-Spitzenkandidatin bereits die zweite Amtszeit. Seit 2019 vertritt sie ihre Partei als Europaabgeordnete und ist sogar Vizepräsidentin des Europa-Parlaments.

Doch was ist über die Spitzenkandidatin bekannt? Und wie führte sie ihr Weg nach Brüssel? Alle Informationen zu Katarina Barley privat findest du hier!

Katarina Barley privat: So wuchs sie auf

Katarina Barley wurde am 19. November 1968 in Köln geboren. Ihr Vater war ein britischer Radiojournalist und ihre Mutter eine deutsche Ärztin. Von ihrem britischen Vater hat sie ihren englischen Nachnamen. Sie besitzt die britische und die deutsche Staatsbürgerschaft. 1987 legte sie ihr Abitur am Gymnasium Rodenkirchen in Köln ab.

Darauf folgte ein Studium der Rechtswissenschaften an der Phillips-Universität-Marburg. Durch ein Erasmus-Stipendium verbrachte sie ein Studienjahr in Frankreichs Hauptstadt Paris, das sie mit einem Diplôme de Droit Franςais (Diplom des französischen Rechts) abschloss. An der Uni Münster machte Barley 1998 ihr zweites Staatsexamen.

Berufliche Erfahrung sammelte Barley in einer Hamburger Großkanzlei, in der sie sich auf Medizinrecht fokussierte. 1999 wechselte sie in den Wissenschaftlichen Dienst des Landtags von Rheinland-Pfalz, später zum Bundesverfassungsgericht. Später arbeitete sie als Richterin am Landgericht Trier und Amtsgericht Wittlich.

Politische Karriere im Überblick

Im Alter von 26 Jahren trat Katarina Barley 1994 der SPD bei. Im Kreisvorstand des Landkreises Trier-Saarburg war sie ab 2010 Kreisvorsitzende. Erstmals 2013 zog Barley als Direktkandidatin in den Bundestag ein. 2015 wurde die Abgeordnete auf Vorschlag von SPD-Chef Sigmar Gabriel zur Generalsekretärin der Sozialdemokraten.

Im dritten Merkel-Kabinett wurde Barley 2017 zur Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ein Jahr später wechselte sie durch das vierte Kabinett in die Position als Justizministerin. Für die Europawahl 2019 ging die Justizministerin als Spitzenkandidatin an den Start. Mit einem Wahlergebnis von gerade einmal 16 Prozent zog sie als Abgeordnete ins Europa-Parlament ein. Später wurde sie sogar Vizepräsidentin des Parlaments. Auch 2024 tritt sie für die Sozialdemokraten an, dieses Mal führt sie den Europawahlkampf gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz an.

Hier lebt sie mit ihrer Familie

Barley ist Mutter von zwei Söhnen, beide stammen aus ihrer ersten Ehe mit einem Spanier. Jahre nach ihrer Scheidung heiratete sie 2020 den niederländischen Basketball-Trainer Marco van den Berg, mit dem sie bis heute zusammen ist. Mit ihm spricht sie fließend Niederländisch. Seit Ende Januar 2024 trainiert Marco van den Berg den deutschen Zweitligisten EPG Baskets Koblenz. Mit ihrer Familie lebt die Abgeordnete in Schweich (Rheinland-Pfalz).

