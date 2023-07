Kindergeld im August: Dann kommt das Geld – eine kleine Unterbrechung gibt es

In fast allen Bundesländern sind die Sommerferien bereits voll im Gange. Bayern startet am 31. Juli als letztes in die großen Ferien. Für andere Bundesländer, wie zum Beispiel NRW, geht das neue Schuljahr schon bald wieder los (4. August).

Mit dem neuen Monat kommen die lang ersehnten Auszahlungstermine für das Kindergeld. Für viele Eltern ist dieses Zusatzeinkommen eine wahre Hilfe, die sie bei der finanziellen Planung unterstützt. Doch wie genau laufen die Auszahlungen ab? Und wann landet das Geld auf dem Konto? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Kindergeld: Wie viel gibt’s?

Seit einem halben Jahr erhalten Eltern eine erhöhte finanzielle Unterstützung. Bis zum Jahr 2022 wurde die Höhe des Betrags anhand der Anzahl der Kinder festgelegt. Doch seit dem 1. Januar 2023 gibt es nun einheitlich für jedes Kind 250 Euro. Dadurch erhalten Eltern für das erste und zweite Kind etwa 30 Euro mehr, während es für das dritte Kind eine zusätzliche Unterstützung von 25 Euro gibt. Der Regelsatz für das vierte und jedes weitere Kind bleibt hingegen unverändert.

Anzahl der Kinder 2022 2023 Anstieg 1. Kind und 2. Kind jeweils 219 Euro 250 Euro + 31 Euro 3. Kind 225 Euro 250 Euro + 25 Euro 4. Kind (und für jedes weitere Kind) 250 Euro 250 Euro –

Das Kinder wurde geschaffen, um Familien in finanziellen Angelegenheiten unter die Arme zu greifen. Dieser Zuschuss wird daher automatisch auf das Konto der Eltern überwiesen – und nicht etwa bar ausgezahlt. Allerdings erfolgt die Auszahlung nicht zu einem festen Termin, sondern staffelweise. Die Bundesagentur für Arbeit führt hierfür technische Gründe an.

Kindergeld: Wann wird es überwiesen?

Die Auszahlung des Geldes hängt von der individuellen Kindergeldnummer ab. Ein Beispiel: Wenn die Kindergeldnummer xxxFKxxxxx4 lautet, bestimmt die Endziffer 4 den Auszahlungstag. In diesem Fall erfolgt die Überweisung am 11. August.

Familien, deren Kindergeld-Endziffer mit einer 9 endet, können sich jeden Monatsende über eine Auszahlung von 250 Euro pro Kind freuen. Im August ist der Zahltag für diese Familien genau der 21. August. Hier gibt’s eine praktische Übersicht mit den exakten Auszahlungsterminen:

Kindergeld-Endziffer Auszahlungstermine o 03. August 1 04. August 2 07. August 3 10. August 4 11. August 5 14. August 6 15. August 7 17. August 8 18. August 9 21. August Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Die Auszahlungen finden im August fast jeden Tag unter der Woche statt – die Wochenende bleiben frei. Allerdings gibt es eine Ausnahme: Am 8. und 9. August wird kein Kindergeld auf die entsprechenden Konten überwiesen. Danach laufen die Überweisungen aber normal weiter.

Im nächsten Monat erstreckt sich der Auszahlungszeitraum dann etwa genauso lang – über rund zweieinhalb Wochen vom 5. bis zum 21. September.