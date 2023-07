Inflation: Nie mehr Sommerferien wie bisher? Politiker schmieden Plan

Zwischen dem 22. Juni (NRW) und dem 11. September (Bayern) erstreckt sich der gesamte Zeitraum der Sommerferien in Deutschland in diesem Jahr. Verteilt auf die Bundesländer haben Millionen Schülerinnen und Schüler in diesen Wochen frei – und mit ihnen die Eltern und die Lehrkräfte. Eigentlich ist das die Feriensaison schlechthin – doch angesichts der Inflation können sich viele eine Reise nicht leisten.

Laut einer aktuellen Eurostat-Erhebung betrifft das 22 Prozent – mehr als jeder Fünfte, vor allem Alleinerziehende und Rentner. Sie sind zu knapp bei Kasse. Da kommt nun ein Vorschlag aus der FDP-Bundestagsfraktion, der die Lage verändern soll.

Wegen Inflation: Ende der klassischen Sommerferien?

Denn besonders bei Urlaubsreisen im Sommer macht sich aktuell die Inflation bemerkbar. Um bis zu 39 Prozent sind die Preise für Hotels, Unterkünfte und Pauschalreisen nach oben geklettert, wie Check24 ermittelt hat. Insbesondere in der Türkei, in Kroatien, in Griechenland und Spanien schlägt der Teuerungstrend voll zu.

Tourismus-Experte Nico Tippelt (FDP-Fraktion im Bundestag) hat da eine Idee: Die Urlaubszeiten für Familien flexibilisieren! Gegenüber der „Bild“ spricht er von den „enormen Preissteigerungen“, die junge Familien in der Hauptferienzeit zu stemmen haben. Würde man die Urlaubszeit im Sommer entzerren, könnten sie sparen und auch die Ferienorte würden entlastet werden.

Sein FDP-Kollege Reginal Hanke sieht es ähnlich: „Es ist sicher sinnvoll, darüber nachzudenken und zu debattieren, die Ferien- und Urlaubszeiten besser übers Jahr zu verteilen.“ Die Familien würden Geld sparen, wenn sie auch mal in der Zwischen- oder Nebensaison verreisen könnten, so Hanke. Auch für den Verkehr wäre das vorteilhaft: Weniger Staus, nicht so volle Züge, meint der Liberale.

Würden die Preise in Nebensaison wirklich fallen?

Kommt also das Aus für den klassischen Sommerurlaub? Abseits der Inflation: Die Reisen sind angesichts von Temperaturen von bis zu 46 Grad in Südeuropa aktuell sowieso kaum erträglich. Aber würden dann tatsächlich die Preise fallen – oder lediglich die Kosten in der Nebensaison entsprechend ansteigen?

Und was macht man in den Schulen im Hochsommer? Haben die Schüler dann ständig hitzefrei? Müsste der Unterricht früher am Morgen beginnen, wenn es noch kühl ist? Bräuchte es Klimaanlagen für die erhitzten Klassenräume im Juli und August, wenn die großen Ferien erst im Herbst anstehen würden?

Ganz zu Ende gedacht scheint dieser Vorschlag aus FDP-Kreisen noch nicht. Aber immerhin ist er ein Ansatz, um die Urlauber angesichts der Inflation zu entlasten.