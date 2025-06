Touris wollen billig Urlaub in Kroatien machen – doch dieser Traum könnte bald platzen

Der Sommer ist da und dürfte vielen Reise-Liebhaber Lust auf den nächsten Urlaub machen. Was das Reiseziel angeht, haben Touris die Qual der Wahl. Kroatien hat sich in der Vergangenheit oftmals als vergleichsweise günstige Destination entpuppt.

Wer jetzt einen Urlaub in Kroatien plant, dem dürfte der Traum von einem Billigurlaub allerdings schnell zerplatzen. Schon in der Vergangenheit wüteten Facebook-User über die gestiegenen Preise. Doch was ist eigentlich der Grund für die Erhöhungen?

Urlaub in Kroatien wird teurer – das sind die Gründe

Nach Angaben von „dw.com“ hängen die gestiegenen Preise vor allem mit der Inflation und der Einführung des Euro zusammen. Eingeführt wurde er Anfang 2023 und hat die kroatische Kuna ersetzt. Nach Angaben von „reisereporter.de“ berichten Touristen seither von verdoppelten Preisen.

Zu spüren bekommen sie die unter anderem beim Essen in den örtlichen Lokalen. So könne ein Burger in Kroatien beispielsweise 22 Euro kosten, ein 0,1-Liter-Glas Aperol Spritz 11 Euro, ein Café Latte 7 Euro. Laut des Reise-Portals haben einige Gastronomen, Hoteliers und Co. die Gelegenheit genutzt, um ihre Preise anzupassen. Doch wie kannst du trotzdem günstig Urlaub in Kroatien machen?

SO kannst du trotzdem günstig reisen

Sparen kannst du beispielsweise, indem du typische Touristen-Hotspots meidest. Anstatt nach Split, Šibenik, Zadar oder Rovinj zu verreisen, könntest du auf andere, weniger touristische Orte zurückgreifen.

Dort findest du mit etwas Glück günstigere Preise. Das Gleiche gilt übrigens auch für Restaurants, Eisdielen und Co. Im Urlaub sind die Preise an den besonders touristischen Spots oftmals etwas höher.