Geheimdokumenten-Affäre, die Rolle bei der Kapitol-Erstürmung oder Finanzbetrug – die Liste an Anklagepunkten an den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ist lang. Der 77-Jährige, der bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut antreten will, hat in einer Reihe von Verfahren Probleme mit der Justiz.

Jetzt wird Trump mit neuen Vorwürfen konfrontiert. Der Republikaner soll sich erneut sexistisch über Frauen geäußert haben – und dieses mal in der eigenen Familie. Ein neues Buch sorgt für ordentlich Wirbel.

Trump bekommt Millionen-Strafe

Erst im Mai wurde der Ex-US-Präsident in einem Zivilverfahren in New York wegen sexuellen Missbrauchs und Verleumdung der Journalistin E. Jean Carroll zu fünf Millionen Dollar (knapp 4,7 Millionen Euro) Schadenersatz und Schmerzensgeld verurteilt.

Die Vorwürfe erhob die Kolumnistin und Autorin erstmals 2019, in der Zeit, als Trump Präsident war. Konkret wirft sie ihm vor, sie im Frühjahr 1996 im New Yorker Luxuskaufhaus Bergdorf Goodman in einer Umkleidekabine vergewaltigt zu haben. Die Geschworenen sahen den Vorwurf der Vergewaltigung nicht als erwiesen an und verurteilten den 77-Jährigen stattdessen wegen eines sexuellen Übergriffs. In dem Verfahren hatten mehrere Frauen von unangemessenem und übergriffigem Verhalten Trumps ihnen gegenüber berichtet.

Trump wegen Bemerkungen von Stabschef ermahnt

Jetzt sorgen anstößige Aussagen Trumps über Frauen erneut für Aufsehen. Genauer gesagt geht es um eine Frau, und zwar um Donald Trumps Tochter Ivanka! Miles Taylor, der ehemalige Stabschef im Ministerium für Innere Sicherheit, hat in einem Buch sexistische Kommentare Trumps veröffentlicht.

Wie das US-Magazin „Newsweek“ berichtet, beschreibt Taylor in seinem bald erscheinenden Buch „Blowback: A Warning to Save Democracy from the Next Trump“, dass Trump auch anzügliche Bemerkungen über das Aussehen seiner 41-jährigen Tochter gemacht habe.

Der 77-Jährige soll darüber gesprochen haben, „wie es wohl wäre, mit ihr Sex zu haben“. Auch soll er sich Beratern zufolge über Ivanka Trumps Brüste und ihren Hintern geäußert haben. Bemerkungen, die zu einer Ermahnung durch seinen damaligen Stabschef geführt haben soll, heißt es im Buch weiter. Diese haben John Kelly dazu veranlasst, Trump daran zu erinnern, dass Ivanka seine Tochter sei.

Trump äußert sich öffentlich zur Figur seiner Tochter

Über anstößige Äußerungen von Trump hatte das US-Magazin „The Week“ bereits im April berichtet. Dabei verwies der Bericht auch auf eine Bemerkung aus dem Jahr 2006. Trump soll demnach in der Sendung „The View“ über seine Tochter gesagt haben, dass sie „eine sehr schöne Figur“ habe. Und: „Wenn sie nicht meine Tochter wäre, würde ich wahrscheinlich mit ihr ausgehen.“

Mehr News:

Weder Trump noch seine Tochter haben sich bisher zu den Vorwürfen in Taylors Buch geäußert. Diese könnten aber durchaus Auswirkungen auf Trumps Bestrebung zu einer erneuten Präsidentschaft im nächsten Jahr haben.