Trump bringt Turnschuh auf den Markt – Anhänger zahlt dafür 9.000 Dollar!

Wie nüchtern würde wohl ein Scholz-Schuh aussehen? Oder einer von Christian Lindner? Möglicherweise würden sich High Heels von Annalena Baerbock ganz gut verkaufen. Aber Politiker bringen keine Schuhe raus – oder etwa doch? Milliardär und Ex-Präsident der USA, Donald Trump, hat genau das getan.

Sein neuer Sneaker, der „Never Surrender High-Top“, sieht genau so aus, wie man sich einen Turnschuh von Trump vorstellen würde: völlig überzogen, mit der US-amerikanischen Flagge drauf – und natürlich goldfarben. Trotzdem oder vielleicht genau deshalb kommt der Sneaker bei den Fans gut an. Ein Mann hat bereits 9.000 Dollar für die Treter ausgegeben, aber natürlich mit Trumps Autogramm darauf – na, dann geht’s ja!

+++Hier kommst Du zu unserer Trump-Themenseite+++

Trump-Treter: Manchmal ist es teuer, ein Republikaner zu sein

Skandalnudel Trump hat in seiner Laufbahn gewiss schon mehr Gerichtssäle von innen gesehen, als ein durchschnittlicher Kleinkrimineller (wir berichteten). Am Freitag wurde er zu einer Geldstrafe von umgerechnet etwa 337,7 Mio. Euro verurteilt. Wegen des Betrugsvorwurfes wurde ihm obendrein noch ein Berufsverbot für drei Jahre im Immobiliensektor im Staat New York aufgebrummt.

Was tut ein Mann von Welt nun also, der keine Immobilienwerte mehr überbewerten darf? Er designt einen Schuh! Und was für einen. Als der 77-Jährige auf der Messe „Sneaker Con“ in Philadelphia seinen Promo-Auftritt hinlegte, wurde er zwar von vielen ausgebuht, aber eben auch bejubelt. Der neue Schuh, der 399 US-Dollar, beziehungsweise etwa 370 Euro kostet, wird also sicher in dem ein oder anderen republikanischen Regal seinen Platz finden. Ein „T“ für Trump ist schließlich auch drauf.

+++„Gott hat Trump gemacht“: Ex-Präsident sieht sich als Auserwählter Gottes+++

Ein Fan gab für den „Niemals aufgeben High Top“ mit Trump-Signatur bereits jetzt 9.000 Dollar aus. Im Netz kursiert ein Video des Käufers mit den extravaganten Schuhen.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neue Einnahmequelle: Mode

Vertrieben werden die Sneaker von der Firma „CIC Ventures LLC“, einem Unternehmen, das Trump gehört (laut einer finanziellen Offenlegung von 2023). Auf der Website werden die Schuhe als ein „wahres Sammlerstück“ angepriesen.

Weitere News:

In der weiteren Beschreibung heißt es: „kühn, golden und robust, genauso wie Präsident Trump“. Der potenzielle Käufer wird angeregt: „Schnüren Sie sie zu und treten Sie bereit zum Erobern auf.“ Gewiss hat man nicht mit dieser „Springerstiefel-Assoziation“ gerechnet.