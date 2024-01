„Gott hat Trump gemacht“: Ex-Präsident sieht sich als Auserwählter Gottes

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump (77) macht kein Geheimnis daraus, dass er in der nächsten Wahl am 5. November 2024 wieder Präsident werden möchte. Der Wahlkampf läuft bereits jetzt auf Hochtouren.

Jetzt verstört Trump auf Social Media mit einem Video, indem er sich wie der Erlöser höchstpersönlich gibt.

Wie weit geht Wahlwerbung?

Eines Tages hätte Gott auf die Welt geblickt und gedacht „Ich brauche jemanden, der sich kümmert“. Also hätte er den Menschen Trump gegeben.

Gott sagte: „Ich brauche jemanden der Willens ist vor Morgengrauen aufzustehen, dieses Land zu reparieren, den ganzen Tag zu arbeiten, die Marxisten zu bekämpfen und zu Abend zu essen. Jemand der dann bis nach Mitternacht im Büro bleibt und sich mit den Köpfen der Nation zusammensetzt.“ Also, so sagt die Stimme in Trumps Video, die sehr nach dem Präsidenten selbst klingt, habe Gott Trump erschaffen.

Außerdem habe Gott ihn geschaffen, um gegen einen Deep State, Kommunisten und eine Fake-News-Presse zu kämpfen. Weiter betont der Ex-Präsident, wie anstrengend und überaus lang sein Arbeitstag sei und wie tapfer und gut er diesen bewältige.

Ein Schelm wer diese Selbstbeweihräucherung simpel mit einem Gott-Komplex erklären will. Denn das Video auf Trumps Kanal hat historischen Bezug. Bereits in den 70er Jahren wurde die Rede vom amerikanischen Radiomoderator Paul Harvey für die „Future Farmers of America convention“ veröffentlicht. Das Video mit dem Titel „So God Made a Farmer“ beginnt mit den Worten: Und am achten Tag sah Gott auf die Erde und sprach: „Ich brauche jemanden, der sich kümmert“ also machte Gott den Bauern.

Trump: Gott-Komplex oder raffinierte Werbung?

Ob historisch oder nicht, bei den US-Amerikanern erweckt das Eigenwerbevideo Trumps gemischte Gefühle. Ein X-User schreibt zu Trumps Video: „Heute Morgen hat Trump auf Truth Social eine verstörende Anzeige hochgeladen, in der er sich selbst als Propheten einsetzt. Machen wir keinen Fehler – Gott hat Trump erschaffen. Als Test. Ein Test, den diese verlorenen Evangelikalen schrecklich verfehlen.“

Ein anderer kommentiert: „Dies spiegelt die Botschaften wider, die von seinen Kundgebungen und von Pastoren stammen – dass Gott Trump ausgewählt hat, um gegen den Tiefen Staat zu kämpfen. Dies ist auch eine Kopie der Werbung, die Casey Desantis für Rons Wiederwahlkampagne gemacht hat. Es wird auch behauptet, dass Trump sonntags in die Kirche geht, obwohl er niemals hingeht.“