Corona-Newsblog: Lange Liste durchgesickert – DIESE neuen Maßnahmen könnten heute beschlossen werden

Erstmal seit Wochen scheint die vierte Corona-Welle ins Stocken zu geraten. Die Zahlen der Neuinfektionen scheinen aktuell auf einem hohen Niveau zu stagnieren, in Bayern gehen sie sogar leicht zurück. Die bundesweite Trendwende? Datenexperten äußern Zweifel.

Auf einem neuen Corona-Gipfel werden Bundeskanzlerin Angela Merkel, ihr designierter Nachfolger Olaf Scholz und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am Dienstag darüber beraten, ob Deutschland wieder in einen Lockdown muss oder welche Maßnahmen sonst ergriffen werden.

Wohin führt die Corona-Politik in Zeiten der Regierungsübergabe von Angela Merkel zu Olaf Scholz und seiner Ampel-Koalition? Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Corona-Newsblog: Muss Deutschland erneut in einen Lockdown?

Corona-Lage in Deutschland (Stand 30. November):

7-Tage-Inzidenz: 452,2

Neue Covid-19-Fälle: 45.753

Corona-Todesfälle insgesamt: 101.344

Anteil der vollständig Geimpften: 68,4 Prozent

Anteil der Booster-Geimpften: 11 Prozent

Hospitalisierungsrate bundesweit: 5,52

12.55 Uhr: Kommt die Impfpflicht auch für Zugbegleiter? Maskenpflicht an Schulen im Gespräch!

Nun sind neue Details durchgesickert, worüber die Länderchefs heute mit Angela Merkel und Olaf Scholz beraten wollen. Das Portal „Business Insider“ berichtet entsprechend. Möglich sein soll eine Impfpflicht für mehrere Berufsgruppen. Das alles soll im Gespräch sein:

Impfpflicht für Beschäftigte im Öffentlichen Nahverkehr, in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Feuerwehrleute und Polizisten.

Flächendeckende Schließung von Bars und Clubs.

Obergrenze von Personen in Freizeiteinrichtungen.

Bundesweite Wiedereinführung der Maskenpflicht an Schulen.

Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren für Ungeimpfte.

Kontaktbeschränkungen, ggf. nur für Ungeimpfte.

Booster-Kampagne: Ziel von 30 Millionen Auffrischungsimpfungen bis Ende des Jahres.

Wie zuvor berichtet (siehe Update unten) sind auch Geisterspiele in der Bundesliga ein Thema.

Markus Söder will auch über vorgezogene Weihnachtsferien an Schulen sprechen.

11.20 Uhr: Was für Corona-Maßnahem könnten die Ministerpräsidenten heute beschließen?

Besonders die Ministerpräsidenten von Bayern und Sachsen, Markus Söder (CSU) und Michael Kretschmer (CDU), machen im Vorfeld des Bund-Länder-Gipfels Druck. „Von der heutigen Bund-Länder-Schalte muss eine deutliche Warnung an die Bevölkerung ausgehen. Alle unnötigen Kontakte müssen in den kommenden Wochen unterbleiben“, so Kretschmer gegenüber der „Bild“. Laut der Zeitung könnte auch über 2G im Einzelhandel, außer in Supermärkten, gesprochen werden.

Das Bundesliga-Spiel RB Leipzig - Leverkusen wurde am Sonntag bereits vor leeren Rängen ausgetragen. Foto: IMAGO / Picture Point LE

Markus Söder will „Geisterspiele“ in der Bundesliga: „Es macht auf absehbare Zeit keinen Sinn, wieder Zuschauer zuzulassen“, sagte er im Interview im Radiosender Bayern 2. In Sachsen sind Zuschauer derzeit nicht erlaubt, in Baden-Württemberg wurde eine entsprechende Verordnung auch angekündigt.

Söder kann sich auch vorgezogene Weihnachtsferien an Schulen vorstellen.

10.55 Uhr: Ist die Corona-Lage in Deutschland in Wirklichkeit viel schlimmer?

Es ist ein erster Hoffnungsschimmer: Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist am Dienstag erstmals seit Wochen etwas zurückgegangen, von 452,4 auf 452,2. Die Dynamik im Ausbruchsgeschehen scheint aktuell eingedämmt, auch wenn die Zahlen auf extremen Niveau bleiben.

Stimmen die RKI-Zahlen aus den besonders betroffenen Bundesländern überhaupt? Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

Doch stimmen diese Zahlen des Robert Koch-Instituts überhaupt? Datenexperte Olaf Gersemann von der „Welt“ befürchtet, dass in dieser Statistik viele Fälle fehlen: „Weil Behörden mit dem Melden nicht mehr hinterherkommen, sind in den täglich gemeldeten Fallzahlen gegenwärtig zunehmend viele Nachmeldungen enthalten. Das führt zum Beispiel dazu, dass für den 25. November die Inzidenz zunächst mit 420 ausgewiesen wurde. Daraus sind inzwischen 461 geworden.“

3/4



... gab es aus dem #Saarland und #SchleswigHolstein so gut wie keine Nachmeldungen.



In #Sachsen dagegen wurde die Inzidenz ex post um 298 (sic!) Punkte nach oben korrigiert, von 1075 auf 1373. — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) November 30, 2021

Besonders in den stark betroffenen Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kommen die Behörden kaum mehr hinterher mit den Meldungen ans RKI.

Ähnlich beurteilt Daten-Journalist Christian Endt von der „Zeit" die Situation: „Die Lage in den Ostländern ist schwer zu beurteilen“, schreibt er. „In Sachsen und Thüringen müssen wir von teilweisen Zusammenbruch des Meldesystems ausgehen, die Zahlen sind also nur bedingt aussagekräftig.“

Hier eine Karte der Wachstumsraten. Rottöne bedeuten steigende Inzidenz, grau Stagnation, bei blau geht’s runter. Es ist ein gemischtes Bild. pic.twitter.com/rTRP7lnwCm — Christian Endt (@c_endt) November 29, 2021

Für NRW stellt Endt ein Abflachen der Kurve fest. „Der Karnevalsauftakt scheint keine schlimme Verwüstung zu hinterlassen“, analysiert er. In Bayern geht die Inzidenz sogar leicht zurück, bleibt aber weiter erschreckend hoch.

„Woher die Entspannung? Ich fürchte, zum Teil ist es ein Artefakt durch ausfallende Meldungen bei steigender Dunkelziffer. Positiver Trend dürfte aber echt sein – und auf Maßnahmen, Boostern und freiwillige Kontaktreduktion zurückgehen“, vermutet Endt auf Twitter.

Und nun? Wir brauchen nicht nur ein Abflachen der Kurve, sondern fallende Zahlen zumindest in den Hochinzidenzländern. Denn das heutige Niveau bringt Tag für Tag mehr Intensivpatient:innen, als das System gut versorgen kann. pic.twitter.com/yzmOb64X6L — Christian Endt (@c_endt) November 29, 2021

Gleichzeitig mahnt er jedoch, dass ein Abflachen der Kurve in den besonders betroffenen Bundesländern nicht ausreiche, weil die Intensivstationen trotzdem volllaufen.

Insbesondere vor dem Hintergrund der neuen und möglicherweise ansteckenderen Variante Omikron, bei der erste Fälle in Deutschland bekannt wurden, könnte die vierte Welle also lange noch nicht gebrochen sein!

10.30 Uhr: Kommt es erneut zum Lockdown? Merkel, Scholz und Ministerpräsidenten tagen ab 13 Uhr

Werden die Corona-Maßnahmen in Deutschland verschärft und kommt es erneut bundesweit zu einem Lockdown? Ab 13 Uhr beraten Bundeskanzerlin Angela Merkel, ihr Nachfolger Olaf Scholz und die Länderchefs in einer Telefonschalte über die nötigen nächsten Schritte.

Dass harte Maßnahmen rechtlich zulässig sind, hat nun das Bundesverfassungsgericht am Dienstag entschieden. Das Gericht hat die umstrittene Bundesnotbremse für zulässig erklärt und damit mögliche neue Maßnahmen der Politik in dieser Richtung ermöglicht.

Die Richter wiesen mehrere Verfassungsbeschwerden gegen die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen der sogenannten Bundesnotbremse zurück. Sie seien „in der äußersten Gefahrenlage der Pandemie“ mit dem Grundgesetz vereinbar gewesen, teilte das Karlsruher Gericht mit. Trotz der Eingriffe in Grundrechte seien die Regelungen verhältnismäßig gewesen.