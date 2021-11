Corona-Standpauke in ARD-Tagesthemen: „Ich bin so wütend“, „Es ist eine Schande“

Die Nerven liegen blank in Deutschland! Statt Vorfreude aufs Weihnachtsfest drückt die Corona-Notlage die Stimmung im Land. Besonders die neue, und möglicherweise ansteckendere Virus-Variante Omikron sorgt für einen gehörigen Winterblues. Dieser Stimmungslage gab ARD-Journalistin Kristin Becker in den Tagesthemen Ausdruck. Sie ließ wegen der Corona-Situation Dampf ab!

Mit einem Klartext-Kommentar in den ARD-Tagesthemen sprach Becker am Montagabend aus, was Millionen Deutsche empfinden. Vermutlich sogar die Mehrheit der vollständig Geimpften, die nun wieder unverschuldet in dieser Lage stecken.

Tagesthemen-Kommentar: ARD-Journalistin Kristin Becker ist wütend. Foto: Screenshot ARD

„Ich bin so müde. Ich bin so traurig. Und ich bin so wütend“, sagte Kristin Becker in den Tagesthemen. Wie könne es sein, dass Deutschland wieder „vor einem so düsteren Weihnachten“ stehe, fragt sie.

Mehr über die ARD-Tagesthemen:

Die Nachrichtensendung im Ersten gibt es seit 1978

Die Sendung läuft in der Regel von Montag bis Donnerstag um 22.15 Uhr und am Freitag um 21.45 Uhr.

Am Wochenende ist die Sendung mit 20 Minuten kürzer.

Moderatoren sind Caren Miosga, Ingo Zamperoni und Aline Abboud.

Tagesthemen-Journalistin zählt auf, was alles schiefläuft in der vierten Corona-Welle

„Wir fliegen Patienten durch die Republik und lassen zugleich in vollen Stadien das Virus Fußball spielen“, empört sie sich. Gesundheitsämter und Labore seien überlastet. Wer sich impfen oder boostern lassen wolle, stehe zum Teil stundenlang in der Kälte, „weil die Verteilung weder rechtzeitig noch gut organisiert wurde“. „Es ist eine Schande“, regt sich die ARD-Journalistin auf.

Sie könne es nicht mehr hören, wie sich die Politiker gegenseitig die Verantwortung und Schuld zuschieben. Sie verlange von der Politik „endlich Klarheit und Verbindlichkeit“.

"Ich bin so wütend. Wie kann es sein, dass wir am Ende von Jahr 2 dieser #Pandemie wieder vor einem so düsteren #Weihnachten stehen?" - Deutschland im zweiten #Corona-Winter und nichts gelernt? Dazu die Meinung von @kbecker. (red) pic.twitter.com/7t80Nqt22d — tagesthemen (@tagesthemen) November 29, 2021

Zuschauer der Tagesthemen äußern auch Kritik am Corona-Kommentar: „Habe wenig/keine mahnenden Pressestimmen wahrgenommen“

Bei den Zuschauern bekommt Becker viel Zustimmung, es gibt es aber auch kritische Reaktionen auf diesen Kommentar. Einige Beiträge aus dem Netz:

