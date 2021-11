Tagesthemen: Kommt doch wieder ein Lockdown? Experte: „Das wird nicht reichen!“

Wie schlimm kann die vierte Corona-Welle in Deutschland noch werden? In den ARD-Tagesthemen gab Epidemiologie Professor Hajo Zeeb von der Uni Bremen dazu eine Prognose ab – und die fiel düster aus!

Der Corona-Experte sprach sogar von einem möglichen neuen Lockdown – auch für Geimpfte!

Professor Hajo Zeeb im Tagesthemen-Interview. Foto: Screenshot ARD

Tagesthemen (ARD): Kommt der „Notschutzschalter“-Lockdown? Experte sieht schwarz

„Wo werden wir in zwei, drei, vier Wochen stehen?“, wollte Caren Miosga von Professor Zeeb wissen. Seine Antwort fiel ernüchternd aus: „Es ist nicht davon auszugehen, dass die Zahlen jetzt aufhören zu steigen. Wir werden noch weitere höhere Infektionszahlen sehen“ – und damit auch noch mehr Patienten auf Intensivstationen.

„Das ist leider nicht mehr aufzuhalten im Moment“, so die bittere Analyse des Epidemiologie.

Düstere Corona-Prognose in den Tagesthemen (ARD): „Das wird sicherlich nicht reichen“

Zeeb zweifelt auch daran, dass 2G- oder 3G-Maßnahmen alleine reichen werden, um diese Welle zu brechen. „Das wird sicherlich nicht reichen“, meint er. Dafür brauche es mehr Zeit, bis solche Maßnahmen eine Wirkung zeigen und auch die Umsetzung laufe langsam ab. „Das geht nicht von einem Tag auf den anderen“.

Stattdessen macht der Professor klar, dass eine Kampagne für das Impfen und Boostern „ganz stark in den Vordergrund“ gestellt werden müsse. Auch eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen in der Pflege und im Gesundheitswesen.

Man brauche eine Impfinitiative, „die das Impfen und das Boostern ganz stark in den Vordergrund stellt“. Auch eine Impfpflicht für Pflege- und Gesundheitsberufe hält er für sinnvoll.

Professor spricht in Tagesthemen (ARD) über neuen Lockdown: „Kurz, aber kräftig“

Dann sprach der Experte von einer radikalen Maßnahme, die ein letztes Mittel gegen die vierte Welle sein könnte: einen „Notschutzschalter“-Lockdown.

Damit meint Professor Hajo Zeeb einen Lockdown, der „kurz, aber kräftig“ sein solle. Es müsste dann einiges auf einmal ausgeschaltet werden. Schließen müssten in diesem Szenario Geschäfte, Restaurant, Veranstaltungen abgesagt werden. Die Schulen aber sollten nicht schließen.

Was ein solcher „Notschutzschalter“-Lockdown bringen könnte: Eine effektive Reduktion der Kontakte. Mit einem R-Wert in der Größenordnung von 0,7, so rechnet es Zeeb vor, könne man die Infektionszahlen „sehr schnell halbieren“. So könne man auch in den Kliniken „wieder etwas mehr Ruhe hereinbekommen“.

