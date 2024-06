Caren Miosga privat: Familie, Ehemann – ihr geheimes Hobby als Schlagersängerin

Über 14 Jahren war Caren Miosga als Nachrichtensprecherin in den „Tagesthemen“ zu sehen. Jetzt konfrontiert sie in ihrer gleichnamigen ARD-Talkshow wöchentlich Spitzenpolitiker mit aktuellen und brisanten Themen. Damit löste sie Anne Will als Nachfolgerin ihres Formats ab.

Doch wer ist die bekannte Nachrichtensprecherin, Moderatorin und Journalistin? In den sozialen Medien gibt Caren Miosga nämlich nur einen kleinen Teil ihres Privatlebens Preis. Trotzdem ist einiges über sie bekannt.

Caren Miosga privat: Ehemalige Reiseleiterin in Moskau

Caren Miosga kam am 11. April 1969 im niedersächsischen Peine auf die Welt. Aufgewachsen ist sie in Ilsede mit zwei Schwestern und ihren Eltern Wolfgang und Elisabeth Miosga. Da ihr Vater russische Wurzeln hat, wurde sie von ihren Eltern zweisprachig erzogen. Nach dem Abitur am Gymnasium in Ilsede zog es sie nach Hamburg, wo sie Geschichte und Slawistik studierte.

+++ Alice Weidel privat: SO lebt die AfD-Politikerin mit ihrer Partnerin in der Schweiz +++

Schon im Studium entdeckte Caren Miosga ihre Leidenschaft für die Medien. Als sie in Sankt Petersburg und Moskau als Reiseleiterin unterwegs war, arbeitete sie für den russischen Hörfunk. Nach ihrer Arbeit in deutschen Radiosendern wie Radio Schleswig-Holstein und Radio Hamburg wechselte sie 1999 mit dem NDR-Kulturjournal zum Bewegtbild.

Tagesthemen und eigene Talkshow

2003 ging es für Caren Miosga weiter als Moderatorin des Medienmagazins „Zapp“, drei Jahre später beim Kulturjournal „ttt – titel, thesen, temperamente“. 2007 trat sie die Nachfolge von Anne Will als Nachrichtensprecherin bei den Tagesthemen der ARD an.

Dabei knackte die Journalistin 2022 sogar den Rekord von Ullrich Wickert, indem sie so lange wie kein anderer vor ihr die Tagesthemen-Moderation innehatte. Miosgas Kollege Wickert dagegen war nur 15 Jahre und zwei Monate und damit kürzer als sie Teil des Moderatorenteams. Feiern konnte Miosga das Tagesthemen-Jubiläum allerdings nicht, da sie den Tag infiziert mit Corona zu Hause verbringen musste.

Ende 2023 verabschiedete sie sich von den „Tagesthemen“, indem sie zur Nachfolgerin von Anne Will wurde. Seit 2024 hat sie ihre eigene Talkshow „Caren Miosga“.

Das ist über Ehemann und Kinder bekannt

Seit 2007 ist sie mit dem Pathologen Tobias Grob verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter, die 2006 und 2010 zur Welt kamen. Zusammen lebt die Familie in Hamburg. Der Pathologe und Miosga waren bereits mehrfach auf Events und Preisverleihungen zu sehen, ihre beiden Töchter halten sie dagegen komplett aus der Öffentlichkeit heraus.

Doch die Journalistin überrascht auch mit ungewöhnlichen Hobbys. 2021 packte Miosga in der BR-Show „Club1“ aus, dass sie als Sängerin in der Schlagerband „Kurt und die Dillenberger“ war. Auch Jazzdance habe sie im Ensemble getanzt. Ihre Tanzkünste präsentierte sie eindrucksvoll auf dem Show-Parkett.

Weitere spannende Moderatoren:

Louis Klamroth privat: Ausgerechnet SIE ist die Freundin des „Hart aber fair“-Moderators

Markus Lanz privat: DIESER Schicksalsschlag prägte sein Leben

Maybrit Illner privat: DIESE Sendung veränderte ihr Leben für immer

Auch interessant ist das Leben von Miosgas Kollegin Sandra Maischberger. Was über die Journalistin bekannt ist, erfährst du hier: Sandra Maischberger privat: Ein familiärer Schicksalsschlag traf sie besonders hart