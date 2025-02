Stars und Bundestagswahl: Dieter Bohlen, Roland Kaiser und Co. – diese Promis unterstützen die Parteien

Am 23. Februar findet die Bundestagswahl statt. Millionen von Menschen sind dazu aufgerufen, per Briefwahl oder Wahlurne abzustimmen. Dazu gehören natürlich auch viele Deutsche Promis. Manche stellen sich sogar öffentlich hinter Parteien wie CDU, SPD oder Grünen. Welche es sind, erfährst du hier.

Nur noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl. Bis dahin drehen die Parteien die Werbetrommel. Sie klopfen an Haustüren, stehen an Wahlständen und zeigen sich und ihre Wahlsprüche auf den Plakaten in den Städten. Umso hilfreicher ist es, wenn ihnen sogar prominente Gesichter unter die Arme helfen.

++ Olaf Scholz privat: Als er DAS über seine Ehefrau Britta gefragt wurde, reagierte er empört ++

Hinter SPD-Kanzler Olaf Scholz stehen beispielsweise Showgrößen wie Roland Kaiser, „Tatort“-Kommissar Dietmar Bär, Comedian Ingo Appelt und Sängerin Katja Ebstein.

Wie sie in einem gemeinsamen Wahlaufruf mit weiteren Kunstschaffenden beschreiben, haben die Sozialdemokraten „in Zeiten wie diesen stets bewiesen, dass sie die Interessen des Landes über kleinkarierte Machtkalküls stellt.“ Nur eine starke SPD könne verhindern, „dass der deutsche Sozialstaat immer weiter abgebaut wird und überfällige Reformen im Bildungs- und im Gesundheitssystem weiter auf die lange Bank geschoben werden.“

+++ Mehr zur Bundestagswahl im Newsblog +++

Das sind die FDP-Promis

Mit gerade einmal vier bis fünf Prozent in den Umfragen ist die FDP ziemlich angeschlagen. Der Einzug in den Bundestag ist durch die berüchtigte Fünf-Prozent-Hürde stark gefährdet. Dennoch können die Liberalen auf prominente Unterstützung bauen. In der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ haben sich 55 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Sport für die FDP ausgesprochen.

++ Christian Lindner privat: Diese brisante Rolle spielte seine Frau Franca Lehfeldt in Berlin ++

Unter den Unterzeichnern finden sich Namen wie Musikproduzent Paul van Dyk, Sänger und Komponist Peter Schilling („Major Tom“) und Entertainer Wigald Boning. Auch zahlreiche Unternehmer wie Frank Thelen, der lange Teil der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ war, gehören dazu.

Viele Stars unterstützen die CDU

Die CDU darf sich ebenso über zahlreiche Promis freuen, die zur Bundestagswahl hinter der Partei stehen. Zu den größten Unterstützern von Kanzlerkandidat Friedrich Merz gehören der Sänger Heino, Schauspielerin Uschi Glas und ihr Kollege Heiner Lauterbach, „Sommerhaus der Stars“-Promi Raúl Richter und „Gladiator“-Ikone Ralf Möller.

++ Friedrich Merz privat: SIE ist die Ehefrau an seiner Seite ++

Ein weiterer Star will der CDU sogar politisch aushelfen: Pop-Titan Dieter Bohlen möchte als außerparlamentarischer Berater für Friedrich Merz fungieren. Der „Cherry Cherry Lady“-Komponist erzählte der „Bild“ Ende letzten Jahres: „Ich würde den nächsten Kanzler beraten, wenn man mich fragen würde“. Merz telefonierte sogar mit Bohlen, doch ein Jobangebot hat er ihm allerdings nicht unterbreitet.

Promi-Großspende für die Grünen

Die Partei des Kanzlerkandidaten Robert Habeck freut sich ebenso über viele Promis, die sie zur Bundestagswahl 2025 unterstützen. Ende 2024 hat der Kölner Sänger Henning May von „AnnenMayKantereit“ eine Großspende an die Grünen gerichtet. Laut der offiziellen Bekanntmachung der Bundestagsverwaltung spendete May 95.000 Euro.

Neben May gibt es aber noch weitere Prominente, die hinter Robert Habeck und den Grünen stehen. Beispielsweise Schauspieler Bjarne Mädel („Stromberg“) und Fußball-Legende Christian Streich. TV-Moderatorin Barbara Schöneberger ließ auch häufiger mal durchblicken, dass sie Fan von Habeck ist.

++ Robert Habeck privat: Ehefrau und Kinder – das ist über den Grünen-Politiker bekannt ++

In der RTL-Show „Du gewinnst hier nicht die Million!“ waren Schöneberger und Habeck zu Gast. Host Stefan Raab fragte seine Kollegin, ob sie sich als ÖRR-Moderatorin politisch äußern darf. Sie antwortete: „Nein, darf ich eigentlich nicht. Also nicht offiziell. In der Wahlkampfzeit zumindest nicht. Aber ich glaube, gewisse Sympathien kann man nicht unterdrücken.“

Die Linkspartei konnte in den Umfragen beachtliche Prozente erzielen. Sie steht mittlerweile in den Umfragen zwischen 7-8 Prozent. Das dürfte auch die Stars freuen, die hinter Die Linke stehen.

++ Heidi Reichinnek privat: Hinter Tattoo steckt DIESES klare politische Statement ++

So wirbt beispielsweise der Sänger Konstantin Wecker für eine starke Linke. „Diesmal sind beide Stimmen für Die Linke nötig“, heißt es in seinem Wahlaufruf. „Wir brauchen glaubwürdige und mutige Menschen, die sich für unsere Vision von sozialer Gerechtigkeit und einer solidarischen Welt stark machen.“

Besonders die Partei-Unterstützung von ÖRR-Kabarettist Max Uthoff erregte viel Aufmerksamkeit. Wegen seiner Werbung für die Partei ließ das ZDF Uthoff allerdings nicht in der aktuellen Ausgabe seiner Satiresendung „Die Anstalt“ auftreten.