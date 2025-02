Bundestagswahl-Newsblog: Trump äußert sich respektlos ++ Merz tobt: „grüne und linke Spinner“

Heute fällt die Entscheidung bei der Bundestagswahl! Schafft die FDP von Christian Lindner den Wiedereinzug in den Bundestag? Klettert auch das BSW von Sahra Wagenknecht über die 5-Prozent-Hürde? Gibt es eine Zweierbündnis-Mehrheit im neuen Parlament für Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün? Oder braucht der mutmaßlich kommende Kanzler Friedrich Merz die Unterstützung von zwei Partnern? Mit Spannung wird der Ausgang der Bundestagswahl erwartet. In diesem Newsblog erfährst du den ganzen Tag über alles zu den Entwicklungen und dann ab 18 Uhr auch das Ergebnis und die Reaktionen.

8 Uhr: Bundestag wird deutlich kleiner werden

Die Bundestagswahl beginnt – ab 18 Uhr gibt es die ersten Prognose jeweils von ARD und ZDF und anschließend im Verlauf des Abend das Ergebnis! Es wird mit einer höheren Wahlbeteiligung gerechnet, das Interesse vor der Wahl war groß. So verzeichnete beispielsweise das Tool Wahl-O-Mat Rekordzugriffe von über 21,5 Millionen Aufrufen bis Donnerstag. Im Jahr 2021 nahmen 76,4 Prozent der Wahlberechtigten an der Abstimmung teil.

Was auf jeden Fall schon mal feststeht: Der nächste Bundestag wird deutlich kleiner werden. Durch das neue Wahlrecht begrenzt sich die Zahl der Abgeordneten auf 630, zuletzt waren es 736. Es gibt keine Überhang- und Ausgleichmandate mehr. Mit der Reform wird die Zweitstimme noch wichtiger als bisher. Es gibt jedoch auch Kritik daran, dass dadurch Sieger von Wahlkreisen mit den schwächsten Ergebnissen im schlechtesten Fall nicht direkt in den Bundestag einziehen können, wenn ihre Partei nicht ausreichend viele Zweitstimmen erhält (Stichwort: Zweitstimmendeckung).

Während sein Vertrauter Elon Musk wie ein Wahlkämpfer auf seinem Kanal X für die AfD trommelt, scheint sich Donald Trump so gar nicht für die Bundestagswahl zu interessieren. Dabei ist Deutschland immerhin das größte Land der EU und drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. So wurde er am Freitag von einer Journalistin nach seinen Gedanken vor dem Wahlsonntag gefragt. Trump antwortete irritiert: „Wer hat Wahlen?“

Als die Medienvertreterin ihn aufklärte, dass in Deutschland gewählt wird, antwortete er wenig respektvoll und abweisend zur Bundestagswahl. „Ach, Deutschland. Ich wünsche ihnen Glück. Wir haben unsere eigenen Probleme!“ Sein trockener Kommentar löste im Saal Gelächter aus, unter anderem bei seinem Vizepräsidenten JD Vance, der neben ihn stand. Der Ausschnitt der Szene, ein Mitschnitt des Senders Fox News, wird von vielen im Netz geteilt.

7.20 Uhr: Merz poltert gegen „grüne und linke Spinner“

Beim gemeinsamen Wahlkampfabschluss von CDU und CSU in München tobte Friedrich Merz auf der Bühne. Der Kanzlerkandidat erregte sich über die erneuten Proteste gegen die Union. Es habe im Wahlkampf eine „massive Zuspitzung“ gegeben. „Viele Veranstaltungen von uns können nur noch unter massivem Polizeischutz stattfinden. So wie auch diese.“ Dann richtete er sich an die „Antifa und ‚gegen rechts'“, die da draußen rumlaufen würden. Er warf „diesen ganzen Typen“ vor, etwa bei antiisraelischen Aktionen in Deutschland zu schweigen.

Dann polterte Merz vor der Bundestagswahl richtig los: „Ich gebe den Leuten da draußen eine Antwort: Links ist vorbei! Es gibt keine linke Mehrheit und keine linke Politik mehr in Deutschland. Es ist vorbei.“ Man werde wieder Politik für die Mehrheit machen, „die gerade denken und die auch noch alle Tassen im Schranken haben“ – „und nicht für irgendwelche grünen und linken Spinner auf dieser Welt“. Die Merz-Anhänger jubelten ihm bei diesem Rundumschlag frenetisch zu.