Friedrich Merz: Wann wird er jetzt Kanzler? Blitz-Wahl noch im März?

Schon früh im Wahlkampf um die Bundestagswahl 2025 wurde Friedrich Merz (CDU) als Amtsnachfolger des aktuellen Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) gehandelt. Die ersten Ergebnisse aus den Nachwahlbefragungen von ARD und ZDF bestätigen den Eindruck. Das Kanzleramt wird also nach drei Jahren SPD wieder an die CDU gehen – oder?

Koalitionsverhandlungen sind oft lang und strittig. Bis Merz wirklich offizieller Kanzler ist, muss er noch einige Hürden überspringen. Doch wann wird der Christdemokrat offiziell zum Kanzler gewählt? Ein paar Fakten.

Regierungs-Chaos droht! So lange könnte die Kanzlerwahl 2025 dauern

Nach der Bundestagswahl 2025 kann es mehrere Wochen oder sogar Monate dauern, bis der neue Bundeskanzler feststeht, trotz einer klaren Mehrheit für die CDU. Der genaue Zeitraum, in dem Merz in das wichtigste politische Amt Deutschlands gehoben wird, hängt von mehreren Faktoren ab.

Nach einer Wahl muss es erst zur Konstituierung des Bundestags kommen. Das bedeutet, die Parteien des neu gewählten Bundestags müssen sich spätestens 30 Tage nach der Wahl zu ihrer ersten Sitzung zusammenfinden. Erst danach kann die Wahl des Bundeskanzlers stattfinden.

Ebenfalls entscheidend ist der Verlauf der Koalitionsverhandlungen. Da in Deutschland keine Partei allein die absolute Mehrheit erreichen kann, müssen Koalitionen gebildet werden. Die Verhandlungen über eine Regierungskoalition können Wochen bis Monate dauern. Erst wenn eine stabile Mehrheit gesichert ist, kann der Bundeskanzler gewählt werden. Im Fall der Bundestagswahl 2025 könnte sich das durchaus hinziehen.

Durch den Ampel-Krach und die ständigen Forderungen von Markus Söder (CSU) an seine Mutterpartei, nicht mit den Grünen zu koalieren, gibt es einige Parteien, die wohl eher nicht miteinander ins Gespräch kommen wollen. Hinzu kommt die Brandmauer zur AfD, auf die sich die anderen Parteien geeinigt haben.

Wann wird Friedrich Merz Kanzler?

Steht die Koalition, schlägt der Bundespräsident dem Bundestag einen Kandidaten (meist den Spitzenkandidaten der stärksten Partei oder der neuen Koalition) zur Wahl vor. In diesem Fall ist das mit großer Wahrscheinlichkeit Friedrich Merz von der CDU. Die Wahl des Kanzlers erfolgt in geheimer Abstimmung und erfordert in der Regel eine absolute Mehrheit der Abgeordneten.

Nach der erfolgreichen Wahl wird der Bundeskanzler vom Bundespräsidenten ernannt und muss vor dem Bundestag den Amtseid ablegen. Erst danach kann die Regierung offiziell ihre Arbeit aufnehmen.

Wie lange es nach der Bundestagswahl dauert, bis der neue Kanzler feststeht, ist also nicht klar zu beantworten. 2021 war Olaf Scholz 73 Tage nach der Wahl zum Bundeskanzler vereidigt worden, bei Angela Merkel hatte es 2017 171 Tage gedauert.