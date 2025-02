Nach CDU-Sieg bei Bundestagswahl: Macht Merz ihn zum zweitwichtigsten Mann im Staat?

CDU/CSU hat klar die Bundestagswahl gewonnen. Friedrich Merz wird Olaf Scholz als Kanzler ablösen. Doch wird die Union nicht nur den Kanzler stellen, sondern als stärkste Fraktion auch den Bundestagspräsidenten. Vor allem DIESER Name kursiert.

Auch wenn es im Gesetz nicht geregelt ist, war die Praxis bisher: Die stärkste Fraktion stellt den Bundestagspräsidenten. Die anderen Fraktionen stellen die Stellvertreter.

Vorab: Wer meint, dass es sich bei dem Amt des Bundestagspräsidenten um ein unwichtiges handelt, der irrt. Das Amt des Bundesparlamentsvorsitzenden ist das zweitwichtigste im Land. Es kommt direkt hinter dem des Bundespräsidenten und noch vor dem des Bundeskanzlers.

Infrage für ein solches Amt kommen vor allem Politiker, die in der Lage sind, das Parlament mit seinen Abgeordneten zu managen. Es sollte sich dabei vor allem um eine überparteiliche Person handeln, die sich zwischen all den Alpha-Tieren im Parlament durchsetzen kann und andererseits auch vereinend wirkt.

Zuletzt war in dem Amt nach dem SPD-Sieg bei der letzten Bundestagswahl die SPD-Politiker Bärbel Bas. Davor prägte vor allem der CDU-Politiker Norbert Lammert durch eine Mischung aus Humor und Intellekt das Amt. Gerade die Witzeleien zwischen Lammert und Gregor Gysi sorgten für heitere Momente.

Armin Laschet gilt als heißer Kandidat

Doch wer kommt als Chef des neuen Parlaments infrage? Es kursieren vor allem diese beiden Namen.

Zum einen wäre da Herrmann Gröhe. Der CDU-Abgeordnete und ehemalige Bundesgesundheitsminister aus Nordrhein-Westfalen gilt aus ausgeglichener und ausgleichender Politiker. Er ist nicht konfrontativ, sondern mehr integrativ. Sachlich und zugewandt im Ton. Durch sein Amt als Bundesminister wird er auch in der Lage sein, sich durchzusetzen.

Doch der wahrscheinlichere Kandidat für das Amt des Bundestagspräsidenten ist der ebenfalls in NRW beheimatete Armin Laschet. Der ehemalige Kanzlerkandidat der Union kann sich zum einen durchsetzen und zum anderen wird er sowohl in Unionskreisen als auch in anderen Parteien geschätzt. Ein Beleg dafür ist, dass schon im letzten Jahr der FDP-Politiker Jens Teutrine auf X schrieb: „Armin Laschet wäre ein würdiger Bundestagspräsident oder Bundespräsident.“