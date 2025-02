Bundestagswahl-Ticker: Ergebnis ist da! Dämpfer für Merz, Zitterspiel steht bevor

Paukenschlag bei der Bundestagswahl! Das Ergebnis schüttelt die Politik in Deutschland durch. Die AfD ist nun die zweistärkste Fraktion im Bundestag. Wahlsieger ist Friedrich Merz mit der CDU/CSU – doch mit welchem Partner will er regieren? In diesem Newsblog erfährst du den ganzen Tag über alles zu den Entwicklungen, das Ergebnis und die Reaktionen.

Union AfD SPD Grüne Linke FDP BSW ARD 29% 19,6% 16% 13,3% 8,6% 4,9% 4,7% ZDF 28,7% 19,8% 16,4% 12,3% 8,9% 5,0% 5,0% Hochrechnungen von ARD und ZDF

+++ Zum Aktualisieren hier klicken +++

18.25 Uhr: Erste Reaktionen aus den Parteispitzen:

SPD-Generalsekretär Matthias Miersch hat nach den ersten Prognosen zur Bundestagswahl von einer „historischen Niederlage“ für seine Partei gesprochen. Es sei ein „ganz bitterer Abend“ für die SPD, sagte er am Sonntag im ZDF.



18.15 Uhr: Wann wird Friedrich Merz nun Kanzler? Wird es angesichts der Krisenlage Blitz-Koalitionsbildung geben? In diesem Artikel gehen wir der Frage nach, wann Merz zum Bundeskanzler gewählt werden könnte.

18.10 Uhr: Unser Reporter meldet: „Jubel im Konrad-Adenauer-Haus bei der 18-Uhr-Prognose nur verhalten. Spannenderweise gibt es auch Jubel bei der Prognose für die AfD. Das wohl aus Erleichterung über das Ergebnis, das kleiner als 20 Prozent ausfällt.“

18-Uhr-Prognose von ARD und ZDF ist da!

18 Uhr: Friedrich Merz ist der Wahlsieger, aber mit einem Dämpfer! CDU/CSU werden die stärkste Partei bei der Bundestagswahl 2025, landen aber unter 30 Prozent.. Die AfD triumphiert mit Alice Weidel an der Spitze ebenfalls, aber bleibt auch leicht hinter den jüngsten Umfragen zurück. Für die SPD ist die Wahl eine Niederlage. Es gab keine Aufholjagd im Wahlkampf. Damit wird es sehr knapp für eine schwarz-rote Mehrheit im Bundestag. Für Schwarz-Grün gibt es aktuell keine Mehrheit.

Wenn die FDP reinkommt, braucht es ein Dreierbündnis aus Union, SPD und Grüne, beziehungsweise eine Deutschland-Koalition aus Union, SPD und FDP. Infratest dimap schätzt die Wahlbeteiligung auf 84 Prozent.

17.34 Uhr: FDP will ihre Ruhe haben! Nach Informationen der „Bild“-Zeitung will die Lindner-Partei plötzlich keine Journalisten mehr auf ihre Wahl-Party im Hans-Dietrich-Genscher-Haus lassen. Das spricht für eine große Nervosität bei der FDP.

Ansturm auf die Wahllokale – so etwas gab es lange nicht mehr

15.50 Uhr: Es liegen nun Zahlen zur Wahlbeteiligung vor. Demnach waren bis 14 Uhr bereits 52 Prozent aller Wahlberechtigten in den Wahllokalen. Hinzu kommen noch die Briefwähler. Diese Zahlen sind ziemlich spektakulär. Laut wahlrecht.de gab es seit über 30 Jahren keinen solch hohen 14-Uhr-Zwischenstand.

+++ Lesenswert: 18-Uhr-Prognose: Woher wissen ARD und ZDF, was die Leute geheim gewählt haben? +++

Im Jahr 2021 waren es 36,5 Prozent, davor 2017 waren es 41,1 Prozent. Zwar dürfte die Zahl der Briefwähler im Vergleich zur Wahl 2021 unter Corona-Bedingungen abnehmen. Auch weil viele die kurzen Fristen der Briefwahl verpasst haben. Aber die Wahlbeteiligung insgesamt dürfte dennoch über den Wahlen 2021 (76,4 Prozent) und 2017 (76,2 Prozent) liegen.

Merz und Scholz haben ihre Stimmen abgegeben

11.22 Uhr: Die Kanzlerkandidaten von SPD und CDU/CSU haben nun auch schon gewählt. Zuerst ging Olaf Scholz, in Begleitung von zwei Personenschützern, am Sonntagmorgen in Potsdam joggen, berichtet die „Bild“. Später gab er seine Stimme ab, genauso wie mittlerweile auch CDU-Chef Merz.

+++ Unbedingt lesen: Abschlussrede von Friedrich Merz wird zum Aufreger: „So spricht ein Mini-Trump“ +++

In Dortmund wählt man im Bestattungshaus

10:44 Uhr: In Dortmund-Huckarde kann man in einem Bestattungshaus Huhn wählen, außerdem hat sich der Dortmunder Bettenverkaufsladen Bormann angeboten. In Köln kann man im Gartencenter „Pflanzen Mohr“ die Kreuze machen. Ebenfalls in der Domstadt ist die Wahl im Saunabereich der Eissporthalle im Lentpark möglich. Die coolsten Wahlkabinen des Landes hat aber die ostfriesische Insel Norderney.

Dort kommt Urlaubsfeeling auf, denn man gibt seine Stimme in den weiß-blauen Strandkörben ab. Inselbürgermeister Frank Ulrichs gegenüber der dpa: „Wir machen das schon immer so. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass das mal anders war.“ Die Strandkörbe sind transportabel und Blickdicht – was wichtig ist für die geheime Durchführung Wahl.

+++ Interessant: Stars und Bundestagswahl: Dieter Bohlen, Roland Kaiser und Co. – diese Promis unterstützen die Parteien +++

Bundestag wird deutlich kleiner werden

8 Uhr: Die Bundestagswahl beginnt – ab 18 Uhr gibt es die ersten Prognose jeweils von ARD und ZDF und anschließend im Verlauf des Abend das Ergebnis! Es wird mit einer höheren Wahlbeteiligung gerechnet, das Interesse vor der Wahl war groß. So verzeichnete beispielsweise das Tool Wahl-O-Mat Rekordzugriffe von über 21,5 Millionen Aufrufen bis Donnerstag. Im Jahr 2021 nahmen 76,4 Prozent der Wahlberechtigten an der Abstimmung teil.

+++ Auch spannend: Bundestagswahl 2025: So solltest du taktisch wählen, wenn… +++

Was auf jeden Fall schon mal feststeht: Der nächste Bundestag wird deutlich kleiner werden. Durch das neue Wahlrecht begrenzt sich die Zahl der Abgeordneten auf 630, zuletzt waren es 736. Es gibt keine Überhang- und Ausgleichmandate mehr. Mit der Reform wird die Zweitstimme noch wichtiger als bisher. Es gibt jedoch auch Kritik daran, dass dadurch Sieger von Wahlkreisen mit den schwächsten Ergebnissen im schlechtesten Fall nicht direkt in den Bundestag einziehen können, wenn ihre Partei nicht ausreichend viele Zweitstimmen erhält (Stichwort: Zweitstimmendeckung).

7.45 Uhr: Während sein Vertrauter Elon Musk wie ein Wahlkämpfer auf seinem Kanal X für die AfD trommelt, scheint sich Donald Trump so gar nicht für die Bundestagswahl zu interessieren. Dabei ist Deutschland immerhin das größte Land der EU und drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. So wurde er am Freitag von einer Journalistin nach seinen Gedanken vor dem Wahlsonntag gefragt. Trump antwortete irritiert: „Wer hat Wahlen?“

+++ Spannend: Alice Weidel: Schock-Aussage kurz vor der Wahl! Kostet sie DIESER Satz viele Stimmen? +++

Als die Medienvertreterin ihn aufklärte, dass in Deutschland gewählt wird, antwortete er wenig respektvoll und abweisend zur Bundestagswahl. „Ach, Deutschland. Ich wünsche ihnen Glück. Wir haben unsere eigenen Probleme!“ Sein trockener Kommentar löste im Saal Gelächter aus, unter anderem bei seinem Vizepräsidenten JD Vance, der neben ihn stand. Der Ausschnitt der Szene, ein Mitschnitt des Senders Fox News, wird von vielen im Netz geteilt.

Merz poltert gegen „grüne und linke Spinner“

7.20 Uhr: Beim gemeinsamen Wahlkampfabschluss von CDU und CSU in München tobte Friedrich Merz auf der Bühne. Der Kanzlerkandidat erregte sich über die erneuten Proteste gegen die Union. Es habe im Wahlkampf eine „massive Zuspitzung“ gegeben. „Viele Veranstaltungen von uns können nur noch unter massivem Polizeischutz stattfinden. So wie auch diese.“ Dann richtete er sich an die „Antifa und ‚gegen rechts'“, die da draußen rumlaufen würden. Er warf „diesen ganzen Typen“ vor, etwa bei antiisraelischen Aktionen in Deutschland zu schweigen.

Weitere Nachrichten für dich:

Dann polterte Merz vor der Bundestagswahl richtig los: „Ich gebe den Leuten da draußen eine Antwort: Links ist vorbei! Es gibt keine linke Mehrheit und keine linke Politik mehr in Deutschland. Es ist vorbei.“ Man werde wieder Politik für die Mehrheit machen, „die gerade denken und die auch noch alle Tassen im Schranken haben“ – „und nicht für irgendwelche grünen und linken Spinner auf dieser Welt“. Die Merz-Anhänger jubelten ihm bei diesem Rundumschlag frenetisch zu.