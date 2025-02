Söder-Wortbruch? Plötzlich redet CSU-Chef anders über Grünen-Koalition

Die Union ist der klare Sieger zur Bundestagswahl 2025. Schon im Voraus ging die CDU/CSU ihre Koalitionsoptionen durch. CSU-Chef Markus Söder pochte dabei immer wieder auf eine Koalition ohne die Grünen. Er versprach seinen Wählerinnen und Wählern, dass seine Partei nicht mit Habeck und Co. regieren werde. Bei Interviews nach den ersten Hochrechnungen stimmt Bayerns Ministerpräsident einen anderen Ton an und wird vorsichtiger.

Söder pocht auf Koalition ohne Grünen

Zum Thema Grüne macht CSU-Chef Markus Söder zwar weiterhin klar: „Wir wollen sie nicht in der Regierung“. Vor allem in Richtung Robert Habeck geht die Söder-Kritik. Der Wirtschaftsminister der Ampel-Regierung sei verantwortlich für einen Großteil der Wirtschaftskrise in Deutschland. Die Grünen sollen in die Opposition gehen.

Rolle Rückwärts bei Koalitionsversprechen?

Doch erneut angesprochen auf Schwarz-Grün sagt Söder in der ARD: „Wenn ich die Hochrechnungen sehe, geht es mit den Grünen alleine sowieso nicht“. Will sagen: Wenn überhaupt dann nur eine Kenia-Koalition (Schwarz-Rot-Grün). Außerdem haben laut Söder auch mehr Leute für die FDP gewählt, da sie sich eine Deutschland-Koalition (Schwarz-Rot-Gelb) wünschen, statt einer Kenia-Koalition. Doch was ist, wenn es gar keine Mehrheit für eine solche Deutschland-Koalition gibt?

Trotzdem kann der CSU-Chef im Gespräch mit dem Sender nicht ausschließen, dass es definitiv keine Regierung ohne die Grünen geben wird. Bleibt sie drunter, kommt sie nicht ins nächste Parlament. Schließlich knabbert die Lindner-Partei weiterhin an der Fünf-Prozent-Hürde und eine Koalition mit der AfD schließt die Union weiter aus.