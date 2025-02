Heidi Reichinnek privat: Hinter Tattoo steckt DIESES klare politische Statement

In den Medien wird Heidi Reichinnek bereits als neue Queen im Bundestag gefeiert – zuletzt machte bei TikTok und Instagram ein Video die Runde, dass der „Linken“ sogar über die 5-Prozent-Hürde bei der Bundestagswahl 2025 verhelfen könnte. Nachdem es der CDU gelungen war, ihren Antrag zur Migrationspolitik – trotz Brandmauer – mithilfe von Stimmen der AfD und FDP durchzusetzen, sorgte Heidi Reichinnek mit ihrer Bundestagsrede vom 29. Januar für jede Menge Aufmerksamkeit. Öffentlich warf sie dem CDU-Chef Friedrich Merz vor, gezielt mit der rechtspopulistischen Partei zusammenzuarbeiten. Aber wie tickt Heidi Reichinnek eigentlich privat?

Bei der Bundestagswahl 2025 tritt Heidi Reichinnek an der Seite von Jan van Aken als Spitzenkandidatin für die Linkspartei an. In der heißen Phase der Wahl macht Heidi Reichinnek ihre Stellung zur CDU deutlich: „Mit Rechstextremen Bier trinken, kein Problem. Aber mit Menschen, die Rechte für alle wollen, da ist natürlich ne Grenze für Sie.“ Privat setzte Heidi Reichinnek ebenfalls ein klares politisches Statement – und zwar am eigenen Körper. Doch was hat es mit Heidi Reichinneks Tattoo eigentlich auf sich?

Geboren wurde die Spitzenkandidatin Heidi Reichinnek am 19. April 1988 in Merseburg, aufgewachsen ist sie privat in Obhausen in Sachsen-Anhalt. Nach dem Abitur nahm Heidi Reichinnek im Jahr 2007 ihr Studium der Politikwissenschaft und Nahoststudien an der Marthin-Luther-Universität Halle-Wittenberg auf, 2011 machte sie ihren Bachelor of Arts. Im Jahr 2013 folgte der Master of Arts in Politik und Wirtschaft des Nahen und Mittleren Ostens an der Philpps-Universität in Marburg. Anschließend blieb Heidi Reichinnek der Stadt privat treu, arbeitete von 2013 bis 2015 am Centrum für Nah- und Mitteloststudien als wissenschaftliche Hilfskraft mit dem Schwerpunkt auf Islamismus und Salafismus. Der Linkspartei trat Heidi Reichinnek im September 2015 bei. Von da an ging es für die aktuelle Spitzenkandidatin in der politischen Karriere steil bergauf.

Von 2015 bis 2016 war Heidi Reichinnek als Sprach- und Kulturfachkraft tätig, unter anderem brachte sie geflüchteten Kindern und Jugendlichen Sprachkenntnisse bei. Ab November 2016 konnte sie im Rat der Stadt Osnabrück die Ratspartei der Linksfraktion vertreten – Schwerpunkte waren Soziales, Migration und Jugendhilfe. Von 2017 bis 2019 war Heidi Reichinnek Mitglied im Landessprecherrat der Linksjugend Solid in Niedersachsen. Nach weiteren beruflichen Stationen in ähnlichen Feldern wurde Heidi Reichinnek im Jahr 2021 privat in der evangelischen Jugendhilfe in Osnabrück tätig – musste den Job wenig später aber links liegen lassen. Privat lebt Heidi Reichinnek heute in Osnabrück. Denn 2021 folgte für Heidi Reichinnek auch der Einzug in den Deutschen Bundestag. Seit 2024 ist Heidi Reichinnek Co-Vorsitzende der Linkspartei.

Was ist die Bedeutung hinter Heidi Reichinneks Tattoo? Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Heidi Reichinnek privat: DIESE Bedeutung steckt hinter ihrem Tattoo

In ihrer gesamten politischen Laufbahn setzte sich Heidi Reichinnek besonders für die Rechte von Frauen, Jugendlichen und Senioren ein. Privat bezeichnet sich Heidi Reichinnek als Sozialistin, Feministin und Antifaschistin. Außerhalb von der Politik bekennt sich Heidi Reichinnek als Metal-Fan. Doch es gibt noch ein weiteres privates Detail bei der Spitzenkandidatin der Linkspartei – und zwar ihr Tattoo. Auf Tiktok benennt Heidi Reichinnek ihren linken Arm als „politischen Arm„, und zwar nicht bloß als Sprichwort. Unter den Tattoos von Heidi Reichinnek befinden sich so manche mit einem klaren politischen Statement. Eines davon lässt sich auf die private Vergangenheit von Heidi Reichinnek zurückführen. Während ihres Studiums hielt sich Heidi Reichinnek vom September 2010 bis Juni 2011 in Kairo auf, wo sie Aufstände und Demonstrationen des arabischen Frühlings miterlebte, die sich gegen das autoritäre Regime der nordafrikanischen Länder richteten.

In Anlehnung an dieses Erlebnis ließ sich Heidi Reichinnek privat die Königin Nofretete mit einer aufgezogenen Gasmaske tätowieren. Die Bedeutung dahinter: Menschen, und vor allem Frauen, die für ihr Recht auf die Straße gehen, kämpfen und dabei alles in Kauf nehmen, erklärte Heidi Reichinnek auf Tiktok. Hinzu kommt ein Portrait von Rosa Luxemburg auf ihrem Unterarm, die Heidi Reichinnek als ihr politisches Vorbild betrachtet. Im Gegensatz zu anderen Spitzenkandidaten überzeugt Heidi Reichinnek auf Social Media mit ihrer lockeren Art, gehört sogar zu den wenigen politischen Nutzern. Unter anderem nahm die Vorsitzende der Linkspartei an einer Flachwitz-Challenge teil. Ob Heidi Reichinnek einen Freund hat oder verheiratet ist, geschweige denn Kinder hat, ist nicht bekannt.

